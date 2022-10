O clube espanhol jogou contra o Shakhtar Donetsk na última quarta-feira (5).

O Real Madrid alcançou a marca de três vitórias seguidas na terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões e manteve a liderança no Grupo H do torneio. O time de Carlo Ancelotti superou o Shakhtar Donetsk em seu último desafio graças a gols de dois atletas brasileiros. A próxima partida do clube espanhol será novamente contra a equipe ucraniana.

Atual campeão da Champions League, o Real Madrid segue com uma sequência perfeita em sua atual campanha pelo torneio. Depois de superar o Celtic por 3 a 0 e o RB Leipizig por 2 a 0 nas duas primeiras rodadas, o time espanhol somou mais três pontos contra o Shakhtar Donetsk na última rodada.



As duas equipes entraram em campo no estádio Santiago Bernabéu na última quarta-feira (5). Foram os brasileiros do Real que brilharam na partida. Aos 12 minutos, após boa troca de passes entre os merengues, Rodrygo abriu o placar com um chute firme na entrada da grande área.

Foi Vinícius Júnior que ampliou a vantagem. Aos 27 minutos, o atacante brasileiro ficou sozinho em frente ao goleiro após bela troca de passes e encaixou a bola no canto inferior do gol.

O último gol da partida saiu ainda no final do primeiro tempo. Aos 38 minutos, Zubkov finalizou um cruzamento com um belo voleio e diminuiu a diferença na contagem.

Brasil de craques

Além de Rodrygo e Vinícius Júnior que balançaram as redes, os brasileiros também foram bem representados por Neymar na última rodada da Champions. O craque do PSG foi responsável por dar o toque para o gol de Messi no empate por 1 a 1 entre o clube francês e o Benfica. O jogo foi disputado também na última quarta-feira (5).

Os três nomes estão sendo frequentemente citados como possíveis relacionados para a disputa da Copa do Mundo do Catar. O primeiro jogo da “Amarelinha” será contra a Sérvia e está marcado para o dia 24 de novembro.

Seleção Digital

Os torcedores aguardam com ansiedade a estreia da Seleção no mundial. Fora de campo, a equipe nacional também está a poucos passos de estrear o segundo lote do seu Fan Token.

O ativo será comercializado tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional por meio da plataforma da corretora Bitci Brasil.

