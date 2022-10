As 32 equipes que se classificaram para a Copa do Mundo já foram divididas em oito grupos, com os dois primeiros de cada grupo classificados para as eliminatórias. Os grupos são determinados por um complexo processo da FIFA.

Um sistema de ranking atribui a nação anfitriã e as sete equipes mais fortes a diferentes grupos. Para garantir uma distribuição geográfica, a FIFA define seis zonas de classificação: África, Ásia, Europa, América do Norte e Central, e o Caribe, Oceania e América do Sul.

Nenhuma equipe da mesma zona - exceto a Europa - pode estar no mesmo grupo, enquanto não mais que duas equipes europeias podem estar no mesmo grupo.

Confira os grupos definidos:

Grupo A

⦁ Netherlands

⦁ Senegal

⦁ Ecuador

⦁ Qatar

Grupo B

⦁ England

⦁ USA

⦁ Iran

⦁ Wales

Grupo C

⦁ Argentina

⦁ Mexico

⦁ Poland

⦁ Saudi Arabia

Grupo D

⦁ France

⦁ Denmark

⦁ Tunisia

⦁ Australia

Grupo E

⦁ Spain

⦁ Germany

⦁ Japan

⦁ Costa Rica

Grupo F

⦁ Belgium

⦁ Croatia

⦁ Morocco

⦁ Canada

Grupo G

⦁ Brazil

⦁ Switzerland

⦁ Serbia

⦁ Cameroon

Grupo H

⦁ Portugal

⦁ Ghana

⦁ Uruguay

⦁ South Korea

A Copa do Mundo de 2022 no Qatar está chegando e torcedores de todo o mundo aguardam ansiosos pela chegada da maior competição internacional de futebol do mundo, que acontecerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

O torneio terá a presença dos maiores jogadores do mundo representando suas respectivas nações, e proporcionará um período repleto de jogos do mais alto nível do futebol. Neste ano, a competição promete ser uma das maiores edições da Copa, com transmissões em TV aberta e até plataformas online de vídeo e streaming, como a Twitch.

Por conta disso, o número de espectadores pode bater recordes e poderemos ver um grande volume de palpites nas apostas esportivas, que já estão movimentando toda a indústria iGaming, segmento do entretenimento que não para de ganhar popularidade nas mais diversas regiões do mundo, inclusive no Brasil, que já estuda regulamentar a modalidade.