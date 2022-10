O Cuiabá deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão ao bater o Avaí pelo placar de 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 27, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Série A. Pepê, nos acréscimos, foi o autor do golaço do Dourado.



Com os 3 pontos conquistados nesta noite, o Cuiabá subiu para a 16ª colocação e soma agora 34 pontos na tabela de classificação, a mesma pontuação do Ceará (17º). O auriverde leva a melhor no número de vitórias (8 a 6) - primeiro critério de desempates.



O Avaí, por sua vez, permanece no 19º lugar, com 28 pontos. Os comandados de António Oliveira puseram fim a uma sequência de 5 derrotas seguidas. O primeiro tempo na Arena Pantanal foi de poucas chances de perigo de gol.



Contudo, na segunda etapa, a partida ficou mais movimentada já que as duas equipes precisavam da vitória. Aos 15, o atacante André Luís carimbou a trave do goleiro Gledson.



No decorrer da etapa complementar, a equipe catarinense passou a ter o controle da partida e chegar com mais perigo na meta defendida pelo goleiro Walter. No minuto 40 e 45, Bruno Silva teve a chance de abrir o placar para o Leão da Ilha, mas desperdiçou.



Quando a partida se encaminhava para o final, o meia Pepê acertou um chutaço no ângulo do arqueiro avaiano para dar números finais a partida e decretar a vitória auriverde. O próximo confronto do Cuiabá na Série A é na terça-feira (1º). O clube enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, às 18h (de MT), no Rio de Janeiro.