O Cuiabá venceu o Botafogo pelo placar de 2 a 0 na noite desta terça-feira (1º), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em confronto válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A equipe do técnico António Oliveira abriu 3 pontos do Ceará, primeiro time da zona de rebaixamento.

O triunfo fez o Dourado subir à 15ª posição, com 37 pontos. Coritiba e Atlético-GO, rivais direto do auriverde na briga contra a degola, duelam amanhã contra Juventude e Santos, respectivamente.

O Botafogo se complicou na disputa por uma das vagas para a Copa Libertadores. O time carioca continua na 10ª colocação, com 47 pontos. André Luís, de cabeça, foi o autor do primeiro gol do Dourado. Ele aproveitou cruzamento de Jonathan Cafu e, de peixinho, completou para o fundo das redes.

Deyverson deu números finais a partida aos 7 minutos da etapa complementar, após cobrança de escanteio. Essa é a terceira partida do camisa 9 balançando as redes. O Cuiabá volta a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo (6), contra o Palmeiras, na Arena Pantanal. A bola rola a partir das 15h (de MT).