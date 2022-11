Com recursos da Secel-MT, serão beneficiados mais de cinco mil pessoas, sendo crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos no futsal, futebol de campo e voleibol

O Instituto INCA - Inclusão, Cidadania e Ação está desenvolvendo o projeto “Kit Esportivo nas Comunidades de Mato Grosso”, que atenderá 18 municípios de Mato Grosso com a aquisição de 396 Kits coletivos esportivos para serem utilizados na prática do futebol de salão, futebol de campo e voleibol, em escolas municipais ou associações que desenvolvem essas atividades. O projeto, com recursos da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), beneficiará 5.616 pessoas, sendo crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, principalmente das camadas mais pobres da população, classificados em situação vulnerabilidade social.

O projeto “Kit Esportivo nas Comunidades de Mato Grosso”, é uma realização do Instituto INCA, uma entidade civil, sem fins lucrativos, que há mais de 17 anos desenvolve junto à sociedade temas relevantes em diversas áreas que tenham ações e atividades de caráter cultural, artístico, ambiental, turístico, social, científico e esportivo, todas de interesse coletivo, com a premissa de empreendedorismo social. Está sendo realizado por meio de emenda parlamentar impositiva do deputado estadual Nininho.

A entrega dos Kits Esportivos nas Comunidades de Mato Grosso começou no dia 19 de setembro e deve finalizar no dia 28 de outubro, aos municípios de Acorizal, Alta Floresta, Barra do Garças, Campinápolis, Cláudia, Colíder, Cuiabá, Itiquira, Juscimeira, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Ubiratã, Paranaíta, Paranatinga, Poxoréu, Serra Nova Dourada, Santa Cruz do Xingu e Várzea Grande.

Cada município receberá 9 kits de futebol de salão, com bolas bombas de inflar e rede; 4 kits de voleibol, contendo bolas, rede, pares de antena e bombas de inflar; e 07 kits de futebol de campo, também com bolas, pares de rede e bombas de inflar.

Tem como objetivo colaborar para um caminho sem drogas, bem como trabalhar a autoestima e valorização do ser humano, como reflexo da sociabilização social.

É preciso também destacar a importância do esporte na vivência de valores necessários para o convívio em sociedade como a tolerância, a inclusão e o respeito. Além disso, o esporte pode ajudar como mais uma alternativa para a educação de crianças, adolescentes e jovens, e dá a consciência para mantê-los distante do consumo de drogas.

Sendo assim o projeto possibilitará a criação de espaços saudáveis e livres de interferências das drogas lícitas e ilícitas, do trabalho infantil, da exploração pelo trabalho escravo; com liberdade de expressão e escolhas positivas; que possam ser cuidados pela própria comunidade.

Com isso, nas escolas os kits vão trazer a qualidade de vida entre os alunos, do ponto de vista da socialização dos atendidos e da interação com outras pessoas e equipes, com o estímulo de atitudes positivas entre as equipes nas práticas desportivas para o desenvolvimento da conduta humana e social.

A prática esportiva e seus métodos pedagógicos podem ajudar no desenvolvimento das pessoas, independente de qual geração pertence, trazendo benefícios no combate a doenças modernas, como a ansiedade, a depressão, o individualismo, a síndrome do pânico, o estresse, a agressividade e as dependências.

Assim a caracterização deste projeto é a de estimular o desenvolvimento psicomotor, por meio da prática desportiva, com vistas na mudança do seu estilo de vida, em casa, no trabalho, na escola, no lazer, com os amigos, enfim, com melhor qualidade de vida, ao corpo e à mente.