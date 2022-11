O Grêmio se despediu da Série B, na noite desta quinta-feira (3) em Porto Alegre, com uma vitória de 3 a 0 sobre o Brusque na partida que abriu a 38ª rodada da competição. Com o triunfo o Tricolor chegou aos 65 pontos, encerrando a competição na vice-liderança. Já o Quadricolor, que entrou em campo já rebaixado, permaneceu com 34 pontos, no 18º lugar.

A equipe de Renato Gaúcho entrou em campo apenas para cumprir tabela, pois já tinha o acesso para a Série A garantido. Porém, diante de sua torcida, o Grêmio buscou a vitória, e começou a construí-la aos 18 minutos, quando Guilherme dominou na esquerda, partiu para o meio e soltou um chute de curva para superar o goleiro Jordan. O placar foi ampliado momentos antes do intervalo, quando Gabriel Silva aproveitou rebote e chutou para o fundo da meta adversária.

E o mesmo Gabriel Silva deu números finais ao confronto já aos 29 minutos da etapa final. Diogo Barbosa fez lançamento para o atacante, que dominou e se livrou de um marcador antes de soltar uma pancada para fechar a conta.