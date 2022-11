A convocação oficial do técnico Tite para o mundial está marcada para o dia 7 de novembro

No último sábado (29), o Flamengo conquistou mais um título da Copa Libertadores com uma vitória contra o Athletico-PR. O resultado também contou com mais uma atuação decisiva do atacante Gabigol e colocou o nome do atleta em destaque pouco antes da convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar. O anúnico dos 26 atletas selecionados para o mundial será realizado no dia 7 de novembro.

O técnico Tite está a poucos dias de anunciar a sua lista oficial de convocados para a disputa do mundial do Catar. Ao todo, o professor Adenor poderá levar para o torneio 26

atletas e os nomes de todos eles serão anunciados no dia 7 de novembro, em evento realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol, situada na Barra da Tijuca - RJ. A convocação começa às 13h e contará com transmissão ao vivo da CBF TV no site da organização e em seu canal no Youtube.

Até o dia da convocação, a única certeza que os torcedores do Brasil têm é de que o técnico Tite tem uma tarefa difícil com tantas boas opções à sua frente. Nesse cenário, mais recentemente, um atleta ganhou destaque com uma atuação decisiva em um dos grandes torneios do futebol sul-americano, a Libertadores.

Na disputa da final da Liberta, no último sábado (29), o atacante Gabigol anotou o seu quarto gol em finais do torneio na vitória por 1 a 0 do Flamengo contra o Athletico-PR. Ele marcou após concluir um cruzamento rasteiro dentro da grande área nos acréscimos do segundo tempo.

O gol de Gabigol demonstra que o atacante é um nome decisivo em jogos de peso, que sabe se posicionar muito bem e que pode apoiar o Brasil em sua jornada no Catar.

Em campo, o camisa 9 do Flamengo já havia defendido a Seleção de Tite, mas esteve fora das últimas convocações. Agora, com o destaque da mais recente conquista, aumenta a expectativa de torcedores de que ele esteja presente na lista oficial do comandante da Seleção, que será anunciada no dia 7.

