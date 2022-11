A França terá uma baixa importante na Copa do Mundo: o meia Pogba. Em nota encaminhada à impressa, a empresária do jogador, a brasileira Rafaela Pimenta, declarou que o meio-campista da Juventus só poderá voltar aos gramados em 2023, depois do Mundial do Catar.



“Após a revisão médica de ontem e de hoje em Turim e Pittsburgh, é extremamente doloroso informar que Paul Pogba ainda precisará de tempo de recuperação de sua cirurgia. Por esse motivo, Paul não poderá se juntar à equipe da Juventus antes do intervalo da Copa do Mundo nem à seleção francesa no Catar”, afirmou.



O francês, de 29 anos, voltou para a Velha Senhora a Juventus na atual temporada e nem estreou pelo time. Ele sofreu uma lesão no joelho direito e havia voltado a treinar na última semana. Entretanto, Pogba sofreu uma sobrecarga muscular, que fará com que ele continue afastado até o ano que vem.



“Se o pensamento positivo mudasse as coisas, Paul estaria jogando amanhã. Mas o que muda as coisas são o trabalho duro, a resiliência e a disciplina, que são as únicas coisas na mente de Paul nesses tempos difíceis. Paul continuará trabalhando dando o seu melhor para voltar aos gramados para os torcedores e sua equipe o mais rápido possível”, reiterou a empresária Rafaela Pimenta.

Grupo da França na Copa do Mundo

Atual campeã da Copa do Mundo, a França anunciará a sua lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo no dia 9 de novembro. A equipe está na Chave D, juntamente com Dinamarca, Tunísia e Austrália.



A França jogará a primeira partida contra a Austrália no dia 22 de novembro, voltando a atuar diante da Dinamarca quatro dias depois. Os franceses enfrentam a Tunísia no dia 30 de novembro, na Cidade da Educação.



