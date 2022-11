Com o resultado, os paranaenses chegaram a 41 pontos. Já os rubro-negros seguem com 61 e caíram para a quinta posição

O Coritiba garantiu a manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo, 6, ao vencer por 1 a 0 o Flamengo, no Couto Pereira. Com o resultado, os paranaenses chegaram a 41 pontos. Já os rubro-negros seguem com 61 e caíram para a quinta posição.

O primeiro tempo foi morno, sem muitas chances claras. Já na etapa final, o Coritiba chegou ao gol da vitória, com Alef Manga, de pênalti. Na próxima rodada, o Flamengo visita o Juventude, em Caxias do Sul, na quarta-feira. No mesmo dia, o Coritiba recebe o Corinthians, no Couto Pereira.

O jogo

O Flamengo começando tendo mais posse de bola, mas com problema para passar pela marcação do Coritiba. Os rubro-negros só criaram boa chance aos 17 minutos, quando Marinho chutou de fora da área e obrigou Gabriel a fazer boa defesa.

Com o passar do tempo, Coritiba melhorou e conseguiu assustar aos 37 minutos. Alef Manga veio da intermediária até a área, mas chutou em cima de Hugo Souza. Depois, Chancellor cabeceou para boa defesa do goleiro rubro-negro.

Nos minutos finais, os donos da casa seguiram melhores. O Coritiba quase marcou aos 45 minutos. Trindade cobrou falta de longe e obrigou Hugo a fazer grande defesa. Assim, o duelo seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o confronto se manteve o equilibrado. Só que o Coritiba tinha mais intensidade e abriu o placar aos 12 minutos. Régis foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti após ser chamado pelo VAR. Alef Manga cobrou sem chance para Hugo Souza.

Depois do gol, o Coritiba tratou de melhorar a postura defensiva. O Flamengo tentou avançar, mas não conseguia criar boas chances.

Na parte final, o Flamengo pressionou em busca do empate. No entanto, o Coritiba soube se segurar para sair de campo com a vitória do Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 FLAMENGO

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: Domingo, 6 de novembro de 2022

Horário: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Neuza Inês Back (SP-Fifa)

VAR: Rodrigo Gustavo Ferreira do Amaral (SP/VAR-Fifa)

Cartões amarelos: Galarza, Régis, Léo Gamalho, Alef Manga e Cadorini (Coritiba); João Gomes, Marinho e Matheuzinho (Flamengo)

CORITIBA: Gabriel Vasconcelos, Natanael, Castán, Chancellor e Rafael Santos; Bruno Gomes (Willian Farias), Jesús Trindade, Robinho (Régis) e Galarza (Fabrício); Alef Manga (Egídio) e Cadorini (Léo Gamalho)

Técnico: Guto Ferreira

FLAMENGO: Hugo Souza, Matheuzinho (Rodinei), Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Vidal (Pulgar) e Diego (Mateusão); Marinho, Matheus França e Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves)

Técnico: Dorival Jr.