O Fortaleza empatou, em 1 a 1, com o Atlético-GO. Os times se enfrentaram neste domingo (6), em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Fernando marcou para o Dragão, mas Otero deixou tudo igual.

Com o resultado, o Leão chega na 10ª posição e soma 48 pontos - quatro a menos que o Atlético-MG, 8º colocado e último na zona de classificação para a Pré-Libertadores. Já o Dragão é o primeiro na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 36 tentos.

PRESSÃO!

O jogo foi bastante movimentado, principalmente pelo lado do Fortaleza, que teve mais posse de bola e levou perigos para a área do Atlético-GO. No entanto, foram poucas oportunidades claras.

Por outro lado, o Atlético-GO foi mais eficiente e abriu o placar. Aos 16, Dudu cruzou da direita, e Luiz Fernando, bem posicionado, mandou de cabeça para o fundo das redes. Wellington Rato também teve chances, mas desperdiçou.

TUDO IGUAL!

A segunda etapa foi mais truncada e com melhores chances para os dois lados. Predestinado, Otero deixou tudo igual para o Fortaleza. Aos 12, o jogador, que havia acabado de entrar na partida, cobrou falta para o Leão e mandou para o fundo das redes.

Jorginho, duas vezes, e Léo Pereira até tentaram. Contudo, a situação do Atlético-GO ficou mais complicada. Isso porque, aos 30, Luiz Fernando recebeu o segundo amarelo por reclamação e foi expulso. Otero e Thiago Galhardo quase conseguiram a virada, mas nada marcaram.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Atlético-GO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 06/11/2022 - 16h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA/SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Marcelo Benevenuto (Fortaleza); Edson Fernando, Jefferson e Willian Maranhão (Atlético-GO)

Cartões vermelhos: Luiz Fernando (Atlético-GO)