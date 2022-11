Walter segurou o Dourado, mas não conseguiu impedir o empate por 1 a 1 na Arena Pantanal contra o campeão brasileiro

O Palmeiras segue invicto fora de casa no Brasileirão. Na primeira partida após confirmar o título brasileiro, o Verdão superou a ótima atuação do goleiro Walter e buscou o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela antepenúltima rodada do Brasileirão. Jonathan Cafu abriu o placar no primeiro tempo, e Flaco López empatou na etapa final.

Com o resultado, o Verdão chega aos 78 pontos, 11 à frente do Internacional, segundo colocado. Já o Dourado fica com 38 pontos, uma posição acima de Atlético-GO e Ceará, que estão na zona do rebaixamento com 34 pontos.

Os comandados de Abel Ferreira voltam a campo na quarta-feira (9), às 21h30, contra o América-MG, no Allianz Parque, onde levantarão a taça do Brasileirão. No dia seguinte, às 20h, a equipe de António Oliveira vai até o Mineirão encarar o Atlético-MG

CUIABÁ NA FRENTE!

O Cuiabá aproveitou a desatenção do sistema defensivo palmeirense nos minutos iniciais e conseguiu abrir o placar aos cinco minutos. Após boa trama entre Pepê e André Luís na esquerda, o atacante passou pela marcação e finalizou quase da linha de fundo. Weverton espalmou para o meio da área, e Jonathan Cafu aproveitou a sobra para marcar.

PAREDÃO WALTER

O Palmeiras conseguia encontrar espaços pelos lados, com Dudu e Rony, e a equipe visitante teve ao menos seis grandes chances de empatar a partida, mas Walter estava inspirado. Em três ocasiões, o goleiro do Cuiabá fez grandes defesas, uma delas deitado no chão, em chute à queima roupa de Rony no primeiro tempo.

BRILHA A ESTRELA DE FLACO LÓPEZ

Na segundo tempo, o Verdão montou uma blitz para manter viva a invencibilidade como visitante, e com as alterações feitas por Abel Ferreira, a equipe alviverde buscou o empate. Aos 30 minutos, Gabriel Menino cobrou falta venenosa pela esquerda, Walter deu rebote com as pernas, e López apareceu na segunda trave para igualar o marcador.

Deyverson teve chance de aplicar a 'lei do ex', mas parou duas vezes em Weverton.

CUIABÁ 1 x 1 PALMEIRAS

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data e hora: 6/11/2022, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa/MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Público/renda: Não divulgado

Cartões amarelos: Marllon, André Luís, António Oliveira (2x) (CUI) ; - (PAL)

Cartões vermelhos: António Oliveira (CUI)

Gols: Jonathan Cafu (5'/1ºT) (1-0) e Flaco López (30'/2ºT) (1-1)

CUIABÁ

Walter; Joaquim, Marllon e Alan Empereur; Jonathan Cafú (João Lucas, 31/2ºT), Marcão, Rafael Gava (Denilson, 31/2ºT) e Igor Cariús; Pepê (Camilo, 17/1ºT), André Luís (Felipe Marques, 20/2ºT) e Deyverson. Técnico: Antônio Oliveira

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Jorge, 18/2ºT); Danilo (Gabriel Menino, 18/2ºT), Atuesta e Bruno Tabata (Merentiel, 29/2ºT); Dudu (Rafael Navarro, 18/2ºT), Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira