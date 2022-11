Partidas contra grandes clubes dos dois estados aumentou média do Dourado em mais de 70%

Fundado em 2001, o Cuiabá é o caçula da elite do futebol brasileiro. Pela segunda temporada consecutiva na Série A, o Dourado luta para se afastar do Z4 na reta final da competição. No último domingo (6), a equipe mato-grossense empatou com o Palmeiras e deu mais um passo para garantir uma vaga na elite em 2023.

Nas arquibancadas, mais de 22 mil torcedores estiveram na Arena Pantanal para acompanhar a partida contra os atuais campeões brasileiros. Com média de pouco mais de 13 mil torcedores por jogo, os jogos contra as equipes do eixo Rio-SP vem se destacando pela procura na compra dos bilhetes. Nos sete confrontos, a média salta para mais de 23 mil pessoas, um aumento superior a 70% do estabelecido pela agremiação durante o torneio.

Em termos de arrecadação, o auriverde conseguiu arrecadar quase R$ 10 milhões nessas partidas. Contra o Palmeiras, por exemplo, os ingressos custavam entre R$ 10 a R$ 510 (camarote com serviço de buffet). Os palmeirenses ficaram no setor norte, espaço destinado aos visitantes, com bilhetes entre R$ 75 e R$ 250.

Construída para a Copa do Mundo de 2014, a Arena Pantanal era apontada como um possível "elefante branco". Atualmente, dentre os estádios utilizados no Mundial, é uma das praças esportivas mais movimentadas tanto com jogos da Série A bem como através da realização de shows. Além disso, o espaço recebeu jogos da Copa América e foi palco da final da Supercopa do Brasil, na decisão entre Flamengo e Atlético-MG, responsável por abrir a temporada do futebol brasileiro.