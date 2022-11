Neste domingo, 13, o Cuiabá recebeu o Coritiba e venceu por 2 a 1. Com o resultado, o Dourado espantou qualquer possibilidade de rebaixamento que ainda existiam. Por outro lado, o Coxa já tinha garantido sua manutenção para a Série A 2023 e não tinha muitas ambições no confronto disputado na Arena Pantanal.

Logo no início da partida, o Cuiabá mostrou estar mais ligado e interessado pelo resultado. Aos cinco minutos, Deyverson já mostrou o cartão de visitas e desviou a bola que explodiu no travessão. O Coritiba, acanhado no jogo, só conseguiu criar algo aos 19’, na finalização de Régis, mas parou no goleiro Walter.

Comprovando a superioridade na primeira etapa, o Cuiabá abriu o placar com o zagueiro Alan Empereur, que aproveitou uma boa cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo do gol. Já aos 43’, Jonathan Cafu marcou o segundo para o Dourado, aproveitando o rebote do goleiro adversário. Sendo assim, os mandantes desceram para o vestiário com uma boa vantagem no resultado.

No início da segunda etapa, Alef Manga tomou um cartão amarelo por reclamação, no primeiro minuto. Logo em seguida, apenas 60 segundos depois, cometeu uma falta forte no adversário e foi expulso. O que já estava complicado conseguiu ficar ainda pior para o Coritiba.

Aos oito minutos, André Luís foi derrubado na área e o pênalti foi assinalado. Deyverson, cobrador oficial do Cuiabá, pegou a bola e cobrou a penalidade. No entanto, o goleiro do Coxa buscou o canto e impediu que o Dourado ampliasse o placar. No final, Léo Gamalho ainda diminuiu para o Coritiba, mas não foi suficiente para buscar a vitória.