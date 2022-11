Abertura do Mundial acontece com a partida entre Catar e Equador, no Estádio Al Bayt, pela primeira rodada do Grupo A

A abertura da Copa do Mundo de 2022 acontece neste domingo, 20, com a partida entre Catar e Equador, no Estádio Al Bayt, pela primeira rodada do Grupo A. Antes da bola rolar, o Mundial já é tratado como um dos mais singulares de todos os tempos. Além de ser sediado pela primeira vez no Oriente Médio, o torneio no território catari também será único por acontecer entre novembro e dezembro, algo inédito. Algumas regras da Fifa e da International Football Association Board (IFAB), órgão que regula as regras de futebol, também trazem mudanças em relação às edições anteriores do principal campeonato de seleções do planeta. Abaixo, confira sete curiosidades específicas desta Copa.

Primeira no Oriente Médio

A 22ª edição da Copa do Mundo será disputada em um lugar único. O Catar, é verdade, fica localizado na Ásia, continente que recebeu a edição de 2002, que aconteceu na Coreia do Sul e no Japão. O país, no entanto, está situado no Oriente Médio, região de pouca tradição no futebol e que nunca abrigou um torneio de tamanha importância. Até o momento, a Europa foi quem mais recepcionou o campeonato: 11 vezes. Na sequência, aparece a América do Sul, com 5 campeonatos. América do Norte (3) e África (1) completam a lista de continentes que já sediaram a badalada competição. Para os torcedores da seleção brasileira mais supersticiosos, a escolha do Catar pode ser vista como um bom sinal. Dos cinco títulos obtidos pela Canarinho, quatro foram comemorados longe da Europa. O lado negativo é que a Argentina, bicampeã, festejou suas conquistas fora do Velho Continente.

Sedes da Copa: