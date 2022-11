O autódromo Bom Futuro, em Cuiabá-MT, será palco da grande final do Campeonato Brasileiro de Velocidade Na Terra 2022 (VNT Brasil). Pilotos da categoria Autocross disputam o título de Campeão Brasileiro deste ano nos dias 24 a 26 de novembro. A quarta e última etapa do certame é aberta ao público com entrada gratuita e terá transmissão ao vivo pelo YouTube.

O evento é organizado pelo Grupo SR com supervisão técnica e desportiva da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Na quinta-feira (24.11) acontecem os treinos livres a partir das 18h. A sexta-feira (25.11) será marcada por treinos livres e classificatórios. E no sábado (26.11), além de classificatórios, será a grande final do Autocross.

Também neste final de semana, o Grupo SR preparou uma competição de 75 milhas de Cuiabá da categoria Kartcross. Terá treinos livres, classificatórios e a prova final.

ENTRADA GRATUITA

Conforme Gian Pasquali, diretor executivo do Grupo SR, o autódromo Bom Futuro possui estrutura diferenciada para atender o campeonato, possibilitando a recepção de um grande público para acompanhar as corridas. Conta com estacionamento, segurança, arquibancadas e gramado para piquenique. A entrada será gratuita.

“Estamos bastante animados para nossa grande final e com muita alegria em receber o público cuiabano. A entrada é gratuita. Haverá a cobrança de R$10 e um quilo de alimento não perecível (não obrigatório) para ajudar a paróquia Nossa Senhora da Guia. A nossa estrutura está toda preparada para receber as famílias, com arquibancada, gramado com arborização e teremos uma praça de alimentação com food trucks”, disse.

O autódromo Bom Futuro está localizado na Avenida dos Florais, na região da estrada da Guia, em Cuiabá.

AUTOCROSS

Conforme informações da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), a disputa pelo primeiro lugar do pódio está entre Ricardo Basso em primeiro (127 pontos), William Cancelier em segundo (103 pontos) e Alexandre Garcia em terceiro lugar (89 pontos). No quarto lugar está Athus Biruel (86 pontos) e o quinto e último lugar está com Guilherme Fragnani (55 pontos).