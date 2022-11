Uma torcedora da Croácia deu o que falar nas arquibancadas do estádio Al Bayt, durante a partida entre a sua seleção contra o Marrocos, nesta última quarta-feira. O nome da croata é Ivana Knoll e já é tida como a possível musa da Copa do Mundo do Qatar.

Com um vestido quadriculado nas cores da bandeira croata (vermelho e branco), Ivana se tornou sucesso entre internautas nas redes sociais. Ela, inclusive, foi destaque em uma das publicações do Twitter oficial da seleção croata.

Com cerca de 600 mil seguidores no Instagram, Ivana Knoll deve marcar presença nas próximas partidas contra Canadá e Bélgica, na segunda e terceira rodada da fase de grupos.

O título popular de musa da Copa do Mundo tem sido algo recorrente nas últimas edições do torneio, como Izabel Goulart (na Rússia, em 2018), a colombiana Sahara Giraldo (no Brasil, em 2014), e a paraguaia Larissa Riquelme (na África do Sul, em 2010).