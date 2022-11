Já Richarlison é exaltado por apoiadores de Lula por apoiar causas sociais e por ter feito campanha pró-vacina .

A vitória da seleção brasileira contra a Sérvia, por 2 a 0, na 5ª feira (24.nov.2022) foi marcada pela atuação de Richarlison, autor dos gols brasileiros, e pela lesão de Neymar, que deixou o jogo chorando. Apoiadores do PT e do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), celebraram o 1º jogador e comemoraram a lesão do 2º.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), para quem fez campanha nas eleições deste ano, Neymar Jr. foi criticado por alguns petistas que assistiram à partida no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), sede do governo de transição.

Questionada no intervalo sobre o atacante, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann disse: “Nem vi ele no jogo”. No fim da partida, ao ser perguntada novamente por jornalistas sobre a saída do jogador, declarou: “Foi tarde”. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), por sua vez, disse: “Neymar, desde que passou a apoiar Bolsonaro, nunca mais foi o mesmo”.

Já Richarlison foi elogiado em diversos momentos, principalmente depois do seu 2º gol. O jogador está envolvido em diversas causas sociais e já defendeu a vacinação contra a covid-19. “Além de ser excelente jogador, é pessoa que tem posicionamentos firmes, combate o racismo e sempre diz que vai colocar sua visibilidade a favor de causas justas”, disse Gleisi ao fim do jogo.

Ao deixar o campo, Richarlison foi aplaudido pela equipe de transição do governo pela sua atuação. Neymar Jr., por outro lado, foi aplaudido por sair de campo.