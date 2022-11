Gols só saíram no segundo tempo; com o resultado, fica tudo em aberto no Grupo C e todas as seleções têm chances de se classificar

Após decepcionar no jogo de estreia da Copa do Mundo 2022, a Argentina conseguiu se recuperar e venceu o México por 2 a 0 neste sábado, 26, no jogo válido pela segunda fase do Grupo C. Os gols, um de Lionel Messi e outro de Enzo Fernandez, só saíram no segundo tempo da partida, que foi quando os ‘hermanos’ começaram a jogar, já que na primeira etapa eles apenas se defenderam.

Com o resultado, a Argentina fica com o segundo lugar do Grupo C e deixa tudo em aberto para a última rodada da fase de grupos, já que ela e a Arábia Saudita tem três pontos e a Polônia, na liderança, tem quatro. O México ainda pode se classificar, mas para isso vai precisar vencer o último jogo e depender do resultado de Argentina e Polônia. Com vitória, os argentinos evitaram, temporariamente, repetir um feito que ocorreu pela última vez em 2002: ser eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo.

No jogo, o México foi o que mais atacou no primeiro tempo, enquanto a Argentina optou por se defender, tanto que a seleção pouco deu trabalho para o goleiro Ochoa. A melhor oportunidade argentina veio no final do primeiro tempo, quando com um bom passe de bola eles conseguiram chegar ao gol adversário.

O México, por sua vez, apesar de atacar mais, também não deu trabalho, a não ser em uma boa batida de falta feita por Vega, que o goleiro Emiliano Martinez saiu bem e defendeu, sem dar chance para rebote. Aos 40 minutos do primeiro tempo, as equipes só tinham finalizado uma vez.

Messi, que chegou neste sábado a 21 jogos disputados em Copas do Mundo, alcançando Diego Maradona como o jogador argentino que mais entrou em campo pelo torneio, pouco fez, ele estava apagado.

Diferente do primeiro tempo, a Argentina voltou do vestiário para fase final da partida mais ofensiva. Apesar de não ter tido tantas chances claras de gol logo no começo, ela conseguiu criar mais e ficar com mais tempo com a bola nos pés, enquanto o México passou a se defender e apostava em um lance de contra-ataque.

Apesar da melhora dos hermanos, Messi continuava apagado e não conseguia se conectar com o restante do time, cometendo erros de passe e servindo pouco os atacantes, porém, foi dos pés dele, após um passe de Di Maria, que aos 20 minutos, em um bom chute rasteiro, de fora da área e do lado esquerdo do gol – sem chances para Ochoa -, que ele conseguiu abrir o placar para Argentina e chegou ao seu oitavo gol em Copa do Mundo.

Após o abrir o placar, só os hermanos jogaram, o México não conseguiu encaixar as jogadas para chegar ao gol adversário e empatar a partida. Emiliano Martinez pouco trabalho no segundo tempo. Passado 40 minutos, Fernández acertou um belo chute e ampliou o placar para Argentina, deixando o hermanos mais confortáveis na partida e vivos na competição.

Com o resultado, fica tudo aberto no Grupo C e todas as seleções têm chance de se classificar para o mata a mata, sendo a posição do México a mais difícil, porque ele precisa vencer a Arábia Saudita por mais de dois gols e torcer para que Argentina e Polônia não empatem.