Volante da Seleção Brasileira falou sobre os possíveis substitutos para o lugar do jogador do Paris Saint-Germain e de Danilo, e exaltou o elenco: ‘Jogadores de muita qualidade’

Depois de Raphinha, foi a vez de Casemiro, volante da Seleção Brasileira, defender Neymar das críticas que ele vem recebendo após ter se lesionado no jogo de estreia do Brasil na quinta-feira, 24. “É uma pena que tem gente que deseja algo ruim para outra pessoa.

Não quero comentar muito sobre isso. É horrível, e me deixa muito triste. Desejar algo ruim para uma pessoa que faz tanto pelo resto, com um coração tão grande… Neymar não merece isso”, respondeu durante entrevista coletiva no centro de treinamento brasileiro em Doha. O atleta disse que não tinha visto nada a respeito, e que só ficou por dentro do que estava acontecendo quando conversou com o assessor de imprensa, mas ressaltou a importância que o atleta tem na equipe.

“Se continuarmos falando de Neymar, podemos passar dias e dias falando sobre sua qualidade. Ele é nossa estrela, é ele quem faz a diferença, mas há outros jogadores que jogam no mesmo nível dele. As opções que temos são ótimas”, acrescentou Casemiro falando sobre o substituto para o atleta.

“Temos outros jogadores de grande qualidade. Não é fácil comparar-se com Neymar ou encontrar outro do mesmo nível. Depende do Tite quem vai jogar”, disse e acrescentou que tanto o jogador do Paris Saint-Germain como Danilo – que também se recupera de lesão – estão trabalhando todos os dias, o máximo que podem para voltar.

“Temos que ver, dia após dia, como eles evoluem. A saúde vem em primeiro lugar. São dois jogadores muito importantes. São lesões, o mais importante é que eles não afetam sua saúde. Nossos médicos farão todo o possível para se certificar de que estão 100%”, falou Casemiro.

Sobre o substituto de Danilo, o volante garantiu que tanto Éder Militão quanto Dani Alves são ótimas opções. “O Militão está jogando em alto nível e o Dani não veio aqui como turista. Já mostrou muitas vezes sua qualidade. Podemos confiar nele. Se o técnico o trouxe é porque confiamos nele. Suas características são muito diferentes do Militão, o Militão é mais defensivo, o Dani é mais ofensivo. Cada um tem suas características e o Tite vai decidir”.

Casemiro também elogiou seu ex-companheiro de Real Madrid, Rodrygo: “Ele sempre foi um menino que gosto de assistir, é um prazer vê-lo jogar futebol. Ele é muito talentoso. É um dos poucos que recebeu o dom de jogar futebol de uma forma muito bonita”.

O jogador admitiu que é “uma vantagem” atuar com tantos colegas e ex-companheiros, do Real Madrid e do Manchester United. “Principalmente se os jogadores estiverem ao nível do Real Madrid, pela qualidade que têm. Estou habituado a jogar com eles e isso é sempre bom”.

Questionado sobre sua seleção favorita no Qatar, Casemiro disse que qualquer equipe que esteja neste Mundial tem sua qualidade, mas citou a seleção espanhola. “Fiquei surpreso com a vitória da Espanha por 7 a 0 sobre a Costa Rica”, disse.