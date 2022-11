A Seleção Brasileira deve entrar com o time reserva na sexta-feira, 2, para o jogo contra Camarões – o último da fase de grupos – na Copa do Mundo do Catar. O Brasil já está classificado para as oitavas de final do torneio e com a primeira colocação do grupo G bem encaminhada.

No entanto, o que preocupa a comissão técnica são os problemas de saúde de determinados jogadores. Neymar e Danilo, por exemplo, seguem com tratamento no tornozelo. Já Alex Sandro, depois da partida contra a Suiça, foi diagnosticado com uma lesão muscular no quadril.

Ambos só devem voltar na fase mata-mata da Copa. Além deles, há pelo menos outros três jogadores com quadro febril ou de mal-estar, como são os casos de Antony, Raphinha e Lucas Paquetá. Com isso, o técnico Tite começa a planejar a equipe titular para a partida contra Camarões no treino desta quarta-feira, 30.

Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles devem começar na defesa. No meio, os mais cotados são Fabinho e Bruno Guimarães. Já no setor ofensivo restam seis nomes. A julgar pelas escolhas diante das disputas contra Sérvia e Suíça, Rodrygo, Antony, Gabriel Jesus e Martinelli têm boas chances.

As outras duas opções são Pedro e Éverton Ribeiro, ambos que jogam no Brasil pelo Flamengo, assim como o goleiro Weverton, do Palmeiras, que ainda não tiveram oportunidade de jogar.