Primeira partida entre os campeões da Libertadores e Sul-Americana será no Equador, enquanto a segunda no Brasil

A Conmebol confirmou as datas da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente del Valle. A primeira partida será no dia 8 de fevereiro, no Equador, e a segunda no dia 15 do mesmo mês, no Brasil, provavelmente no Maracanã.

O calendário do Rubro-Negro está abarrotado de competições em 2023. A Recopa é mais uma em meio a um início de ano turbulento, com a disputa do Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Mundial de Clubes, este último ainda sem data definida.

O Flamengo conquistou o direito de disputar o torneio após vencer o Athletico-PR por 1 a 0 na decisão da Libertadores de 2022. Já o Del Valle superou o São Paulo, em duelo que terminou 2 a 0, na final da Sul-Americana.