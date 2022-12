A seleção do Marrocos já fez história ao se tornar a primeira seleção africana a alcançar a semifinal de uma Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, 14, a equipe vai enfrentar a França no Al Bayt Stadium, em Al Khor. Mas, se engana quem acredita que os marroquinos estão satisfeitos com essa campanha histórica.

O que a seleção marroquina quer mais? De acordo com o técnico Walid Regragui, os Leões de Atlas sonham com a vaga na final. Em entrevista coletiva antes do jogo, Regragui falou sobre a dificuldade de encarar a atual campeã do mundo, mas que seus jogadores são ambiciosos e querem gravar seus nomes na história do país.

“Quando você chega à semifinal da Copa e não está faminto, há algum problema. O melhor time dessa Copa foi eliminado, o Brasil. Somos um time ambicioso, estamos famintos”, declarou Regragui.

Além disso, o técnico assegurou que os atletas estão cientes que não são os favoritos no duelo desta quarta, mas seguem motivados a colocar a ‘África no topo do mundo’. “Estamos confiantes, queremos reescrever os livros de história e colocar a África no topo do mundo. Não somos os favoritos, pode me chamar de louco, tudo bem, mas um pouco de loucura é bom”, destacou Walid Regragui.

Até aqui, Marrocos já despachou a Espanha nas penalidades e venceu Portugal por 1 a 0. Agora, o desafio é parar os grandes favoritos ao título no Catar. O vencedor do embate entre França e Marrocos vai enfrentar a Argentina na decisão de domingo, 18 de dezembro. Os argentinos bateram a Croácia na semifinal nesta terça-feira, 13.

