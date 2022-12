Em reunião realizada nesta sexta-feira, em Doha, a Fifa oficializou Marrocos como a sede do Mundial de Clubes 2022. Além do local, ficou definido os representantes de cada continente no torneio. Flamengo, campeão da Libertadores, Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, se juntarão ao Seattle Sounders, dos Estados Unidos, campeão da Concachampions, Auckland City, da Nova Zelândia, campeão da Oceania e Wydad Casablanca, do Marrocos, campeão da África.