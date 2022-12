A confirmação da data do Mundial de Clubes vai fazer o Flamengo começar a temporada mais cedo. Isso porque a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) antecipou a estreia dos rubro-negros no Campeonato Carioca.

O Flamengo vai iniciar a busca pelo título no dia 12 de janeiro, contra o Audax, no Maracanã. O duelo foi antecipado da quinta rodada do Estadual. A tendência é a de que o Flamengo inicie a disputa do Campeonato Carioca com uma equipe alternativa, com muitos garotos. Os rubro-negros fizeram o mesmo nos últimos anos.

O elenco principal do Flamengo volta aos treinos no dia 26 de dezembro. No entanto, os trabalhos sob o comando do técnico Vítor Pereira só vão começar em janeiro.