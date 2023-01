Jovens da base rubro-negra foram comandados por Mario Jorge; Matheus França, grande joia, garantiu o triunfo na primeira etapa

Começou a temporada para o Flamengo. Na noite desta quinta-feira (12), no Maracanã, em partida antecipada da 5ª rodada do Campeonato Carioca, o Rubro-negro venceu o Audax-RJ pelo placar de 1 a 0.

O duelo foi passado para antes da estreia oficial da competição pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) devido à presença do clube da Gávea no Mundial de Clubes. Os garotos, que vêm trabalhando forte sob o comando de Mario Jorge, deram conta do recado.

O jogo foi morno na primeira etapa e com poucas chances no campo de ataque de ambas as equipes. O Flamengo tentava investir pricipalmente com Thiaguinho e Werton, enquanto o Audax, bem postado na zaga, escapava usando Emerson Urso pelo lado esquerdo. Os primeiros 45 minutos terminaram com o 0 a 0 no placar.

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo foi atrás e conseguiu abrir o placar no Maracanã. Aos 11 minutos, Matheus França recebeu na entrada da área, ajeitou o corpo e finalizou com estilo, no canto esquerdo do goleiro Leandro. Brilhou a joia do Ninho.

Após sofrer o primeiro gol, o Audax chegou a assustar o Rubro-negro com ataques em profundidade e aproveitando os espaços dados, mas não conseguiu ser efetivo na reação. O 1 a 0 para o Flamengo foi confirmado ao apito final do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães.

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (15), novamente no Maracanã, às 18h, para enfrentar a Portuguesa-RJ. O Audax, por sua vez, segue seu início de temporada contra os gigantes do Rio e visitará o Botafogo no mesmo dia, às 16h, no Estádio Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 0 AUDAX-RJ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data e horário: 12/1, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Thiago Henrique Neto e Thayse Marques Fonseca

Gol: Matheus França 11'/2ºT (Flamengo)

Cartões amarelos: Raphael Lopes e Emerson Urso (Audax-RJ)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus, Victor Hugo (Everton Araujo), Thiaguinho, Matheus França (Lorran), Werton (Petterson) e Mateusão (André Luiz). Técnico: Mario Jorge.

AUDAX-RJ: Leandro; Lucas Mota, Rafael Castro, Thomás Kayck e Kaio Cristian (PH); Keverton (Fabinho), Valderrama e Higor Leite; Clisman (Pablo Thomaz), Emerson Urso (Romarinho) e Raphael Lopes (Matheus Monteiro). Técnico: Júnior Lopes.