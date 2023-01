Verdão não conseguiu furar a defesa adversária e empatou por 0 a 0 no Allianz Parque; Jailson e Dudu tiveram gols anulados

Atual campeão, o Palmeiras não conseguiu vencer na estreia pelo Campeonato Paulista de 2023. Recebendo o São Bento neste sábado (14), o Verdão teve dois gols anulados, um de Jailson e outro de Dudu, e a partida no Allianz Parque não saiu do 0 a 0. Foi o primeiro empate sem gols desta edição do Paulistão.

O empate deixa o Palmeiras na 3ª posição do grupo D, que começou em alta na primeira rodada. A chave tem São Bernardo e Santo André, que venceram seus jogos neste sábado, além da Portuguesa, que foi derrotada pelo Botafogo no Canindé.

Já o São Bento, de volta à Série A1, inaugura o grupo C com um ponto e fica na liderança provisória. A chave também tem Corinthians, Ferroviária e Ituano, que estreiam neste domingo (15) contra RB Bragantino, Água Santa e São Paulo, respectivamente.