Abel Ferreira cobrou reforços para o elenco do Verdão, que não conseguiu aprimorar o elenco na última janela de transferências

Após o empate sem gols com o São Bento no último sábado (14), Abel Ferreira deixou claro que espera a contratação de reforços para repor a saída de Danilo para o futebol inglês. Em coletiva, o treinador alviverde destacou que o elenco precisa de "qualidade" na reposição dos atletas negociados, mas admitiu que "qualidade custa dinheiro".

O problema é que, recentemente, o Palmeiras teve dificuldade para transformar dinheiro em qualidade. Na última janela de transferências, no meio de 2022, o Verdão gastou quase R$ 84 milhões de reais em contratações que, ao menos até agora, não tiveram o efeito esperado.

O reforço mais caro do Palmeiras na última janela foi Flaco López. Visto com muito potencial, o atacante foi contratado junto ao Lanús, da Argentina, por 10 milhões de dólares (R$ 50 milhões na cotação da época) mais taxas, mas não conseguiu conquistar espaço no time. Pelo Verdão, o argentino marcou apenas dois gols em 14 jogos, sete como titular.

Quem também teve um custo considerável foi o meia Bruno Tabata, adquirido junto ao Sporting, de Portugal, por 5 milhões de euros (R$ 26,3 milhões). O jogador de 25 anos disputou 15 jogos pelo Palmeiras, mas foi titular somente cinco vezes e ainda busca seu primeiro gol com a camisa alviverde, tendo apenas uma assistência pelo clube.

Por fim, o mais barato dos contratados foi justamente o que menos jogou até agora pelo Palmeiras. Contratado junto ao Defensa y Justicia, da Argentina, Merentiel custou 1,5 milhão de dólares (R$ 7,4 milhões) e marcou dois gols em 10 jogos. Ele foi titular do Verdão em apenas duas partidas, mas só conseguiu balançar a rede saindo do banco.

Para 2023, o Palmeiras tem o desafio de repor as saídas de Danilo e Gustavo Scarpa no mercado. O substituto de Scarpa, ao que tudo indica, será Rony, deslocado para a ponta esquerda com a entrada de Endrick no time titular. Já para Danilo, Jailson e Gabriel Menino são as principais opções internas, mas o Verdão deve buscar um reforço para a posição no mercado.