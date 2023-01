Técnico é convidado especial de programa da ESPN que vai ao ar neste sábado; diretamente do Ninho do Urubu, craques do Flamengo fazem perguntas

Convidado do programa "Bola da Vez", da ESPN, que vai ao ar neste sábado, Rogério Ceni contou com a participação e interação especial de craques do Flamengo. Direto da piscina do Ninho do Urubu, CT do clube, Filipe Luís e Gabigol, ao lado de outros atletas, enviaram perguntas para o ex-técnico do Rubro-Negro responder com relação a antigas resenhas entre os boleiros.

Apesar de não ter sido lançado na íntegra para o público, o programa com Ceni teve trecho divulgado nas redes sociais para chamar a atenção dos torcedores. No vídeo, Filipe Luís e Gabigol relembram três episódios que ocorreram na época em que o atual treinador do São Paulo comandava o Flamengo. Além disso, eles ainda mostraram ter muito carinho pelo técnico, afirmando que estão com saudades do ex-goleiro.

- Fala, Rogério! Toda a galera aqui, saudades de você, sabe que a gente te ama e temos perguntas para fazer para você: Rogério, quero que você conte para a galera a resenha maravilhosa sua e do Arão na bola parada e se o Diego parou de jogar Playstation (videogame) - brincou Filipe Luís.

Gabigol também fez uma pergunta. O camisa 10 do Flamengo em tom de brincadeira, perguntou ao técnico qual foi a melhor coxinha que Rogério Ceni comeu no Rio de Janeiro. A pergunta foi tomada pelas risadas dos atletas, com a presença, também, de Rodrigo Caio, Léo Pereira e Arrascaeta. Todos os jogadores fizeram parte do elenco campeão brasileiro em 2020/21, comandado pelo treinador.

O programa vai ao ar neste sábado, às 22h30, na ESPN, com apresentação de André Plihal. O torcedor também pode assistir ao episódio especial com Rogério Ceni no Star Plus, plataforma de streaming do Grupo Disney.

Rogério Ceni comandou o Flamengo por oito meses. O treinador chegou ao clube em novembro de 2020, no segundo turno do Brasileirão daquela temporada e conquistou o título

Além disso, Ceni conquistou a Supercopa do Brasil sobre o Palmeiras, em 2021, e o Campeonato Carioca, no mesmo ano. Ao todo, foram 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 59,3%.