Raphael Veiga e Gabriel Menino marcaram duas vezes e comandaram a vitória do Verdão em Brasília; Gabigol também fez dois

O Palmeiras é o campeão da Supercopa do Brasil de 2023. Neste sábado (28), em jogo de sete gols contra o Flamengo, o Verdão venceu por 4 a 3 no Mané Garrincha, em Brasília, e levantou pela primeira vez o troféu que simboliza o início da temporada no futebol brasileiro.

Com a vitória em Brasília, o Palmeiras conquistou seu primeiro título de Supercopa, igualando Grêmio, Corinthians e Atlético-MG. O Flamengo segue como o maior campeão, com dois títulos.

O Flamengo abriu o placar aos 25 minutos de pênalti, contando com uma bobeada da defesa alviverde. Arrascaeta pressionou Zé Rafael na saída de bola, conseguiu o desarme e foi derrubado com falta pelo camisa 8 palmeirense na área. Na cobrança, Gabigol esbanjou categoria, deslocou Weverton e mostrou a camisa 10 para a torcida adversária na comemoração.

A resposta do Palmeiras veio aos 37 minutos com Raphael Veiga. O camisa 23 pegou rebote de finalização de Dudu e bateu no canto de Santos, rente à trave. Na comemoração, assim como fez Gabigol, o meia alviverde encarou a torcida do Flamengo.

Já nos acréscimos, o Verdão virou a partida com um golaço de Gabriel Menino. Aos 48, o volante recebeu marcado e arriscou de muito longe, de perna esquerda, acertando o ângulo de Santos. Gol importante não somente para a equipe, mas também para o jogador, que tenta se firmar como titular do meio-campo de Abel Ferreira.

No segundo tempo, mais uma vez o Flamengo marcou primeiro, e novamente com Gabigol. Aos cinco minutos, Éverton Ribeiro acertou um passe preciso, quebrando a linha defensiva do Palmeiras e deixando o camisa 10 na frente de Weverton. Bastou um toque sutil, por cima do goleiro, para empatar a partida em Brasília.

Porém mal deu tempo para o torcedor flamenguista comemorar. Aos 10 minutos, Endrick tentou um chapéu em Éverton Ribeiro na área e só não conseguiu porque a bola bateu no braço aberto do capitão rubro-negro. Pênalti para o Palmeiras convertido por Raphael Veiga, que marcou seu segundo gol no jogo e o terceiro do Verdão.

Novamente, a resposta veio logo em seguida. Aos 15 minutos, após jogada bem trabalhada do Flamengo no ataque, Ayrton Lucas cruzou rasteiro e Pedro finalizou de calcanhar para o gol. Mais um bonito gol para a Supercopa.

O gol da vitória do Palmeiras veio aos 28 minutos, novamente com Gabriel Menino. Após cruzamento rasteiro de Rony com desvio na área, o volante finalizou de pé esquerdo e não pegou em cheio na bola, mas foi o suficiente para vencer Santos e fechar o placar da Supercopa em 4 a 3 para o Verdão.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 4 x 3 Flamengo

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e hora: sábado (28), às 16h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO - Fifa)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR - Fifa) e Bruno Raphael Pires (SC)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols: Gabigol, aos 25'/1T e 5'/2T (Flamengo); Raphael Veiga, aos 37'/1T e 12'/2T (Palmeiras); Gabriel Menino, aos 48'/1T e 28'/2T (Palmeiras); Pedro, aos 15'/2T (Flamengo)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino (Jailson), Zé Rafael (Luan) e Raphael Veiga; Dudu (Breno Lopes), Rony (Rafael Navarro) e Endrick (Mayke). Técnico: Abel Ferreira

FLAMENGO: Santos; Varela (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Matheus França; Thiago Maia, Gerson (Vidal), Éverton Ribeiro e Arrascaeta (Éverton); Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira