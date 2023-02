O Vasco da Gama está realizando uma grande reformulação no seu elenco neste começo de temporada. O clube contratou o treinador Maurício Barbieri, que ressaltou que precisará de mais tempo e paciência para entrosar a sua equipe visando uma campanha regular e sem sustos no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Gigante da Colina conseguiu retornar à elite do futebol brasileiro.

Por isso, alguns jogadores não fazem parte dos planos da comissão técnica. Nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, dois atletas foram liberados pelo time carioca para seguirem suas carreiras em outras agremiações. “O volante Matheus Barbosa acertou a rescisão de contrato com o Vasco da Gama e foi liberado para acertar com o Guarani”, diz a nota oficial emitida pelo clube.

O atacante Zé Santos também foi autorizado pela diretoria a viajar para Europa a fim de acertar com o seu novo time. “Ele foi liberado Gama para realizar exames médicos junto ao Feirense (POR). Se aprovado, assinará contrato até o fim da atual competição disputada pelo clube português”, consta no comunicado divulgado pelo Vasco.

Em contrapartida, o Gigante da Colina já anunciou mais de dez reforços para a temporada 2023 para todos os setores. Sendo assim, o torcedor tende a ter uma expectativa muito mais elevada em comparação ao ano passado, quando a equipe ainda estava na Série B e não tinha acertado a sua transformação em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Quem gosta de realizar seus palpites nas competições nacionais já deve voltar a analisar o Vasco da Gama como clube que pode surpreender nos próximos meses. Passando por uma reconstrução, a comissão técnica espera entregar um time com um estilo de futebol vistoso, compacto e muito competitivo.

