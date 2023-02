O Operário VG venceu o Luverdense por 2 a 0 na noite deste sábado (11), no Estádio Municipal Passo das Emas em Lucas do Rio Verde em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Matogrossense 2023.



Os gols do Chicote da fronteira foram marcados na segunda etapa, Gutemberg (aos 37) e Daniel (aos 40 min) balançaram as redes.



Com o resultado, o Operário soma 11 pontos conquistados na competição e está na 3ª colocação do Estadual e o LEC permanece com 6 pontos (sendo duas vitórias e 4 derrotas), e começa a fletar com a zona de rebaixamento.



CUIABÁ 2 X 1 UNIÃO

O Cuiabá venceu o União por 2 a 1 na Arena Pantanal com gols de Jonathan Cafú (aos 2 minuto do 1ºt), e Iury Castilho ampliou aos 18 do 1ºt. Caíque Valdívia descontou para o Colorado aos 33 min ainda da primeira etapa.



Com vitória o Cuiabá segue 100% na competição, com 18 pontos conquistados em seis jogos. O União é o vice líder com 11 pontos.