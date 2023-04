Primeiras etapas dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses foram realizadas em Alta Floresta e Arenápolis, de 21 a 26 de abril

Realizadas simultaneamente nos municípios de Alta Floresta e Arenápolis, as duas primeiras etapas regionais dos Jogos Escolares e dos Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses foram encerradas nesta quarta-feira (26.04). As competições, promovidas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), definiram as equipes campeãs das regiões esportivas Médio Norte e Norte (confira no final da matéria).



Em Alta Floresta, o evento reuniu mais de 1,2 mil estudantes de 113 equipes escolares e seleções de vários municípios da região Norte. Em Arenápolis, cerca de 800 estudantes competiram em 78 equipes de municípios da região Médio Norte.



Divididos por faixas etárias, em que estudantes de 12 a 14 anos participam dos Jogos Escolares e os de 15 a 17 anos disputam os Jogos Estudantis de Seleções, os títulos regionais garantem vaga para a etapa estadual. Ambas competições contam com equipes masculinas e femininas nas modalidades de basquete, futsal, handebol e vôlei.



As equipes escolares e seleções vencedoras regionais irão disputar os títulos de campeãs mato-grossenses nas etapas estaduais de suas respectivas competições, que serão realizadas no mês de julho. Até lá, serão realizadas outras oito etapas regionais, envolvendo todos as regiões de Mato Grosso.



Os próximos eventos também ocorrem simultaneamente em dois municípios. De 28 de abril a 03 de maio, Juara sedia as competições da região Noroeste, e Pontes e Lacerda, da região Sudoeste. Acesse aqui o calendário completo.

Campeões da região Norte



Jogos Escolares

Basquete Masculino: E.M Darcy Ribeiro, de Guarantã do Norte

Basquetebol Feminino: Colégio Inovação, de Guarantã do Norte

Handebol Masculino: E.M Darcy Ribeiro, de Guarantã do Norte

Handebol Feminino: E.M Darcy Ribeiro, de Guarantã do Norte

Futsal masculino: E.M Paulo Freire, de Apiacás

Futsal feminino: E. M Maria Quitéria, de Paranaíta

Voleibol masculino: E.E Paulo Freire, de Marcelândia

Voleibol feminino: E.E 12 de Abril, de Terra Nova do Norte



Jogos Estudantis de Seleções

Basquete masculino: Guarantã do Norte

Basquete feminino: Matupá

Handebol masculino: Terra Nova do Norte

Handebol feminino: Guarantã do Norte

Futsal masculino: Colíder

Futsal feminino: Guarantã do Norte

Voleibol masculino: Alta Floresta

Voleibol feminino: Colíder



Campeões da região Médio Norte



Jogos Escolares

Basquete Masculino: Ipes, de Tangará da Serra

Basquetebol Feminino: Colégio Ideal, de Tangará da Serra

Handebol Masculino: E.E. Duílio Ribeiro Braga, de Arenápolis

Handebol Feminino: E.E. Militar Tiradentes Pm Salomão, de Tangará da Serra

Futsal masculino: E.E. Wilson de Almeida, de Nova Olímpia

Futsal feminino: E.E. Prefeito Mário Abrãao Nassarden, de Nobres

Voleibol masculino: Colégio Ideal, de Tangará da Serra

Voleibol feminino: E.E. São José do Rio Claro, de São José do Rio Claro



Jogos Estudantis de Seleções

Basquete masculino: Tangará da Serra

Basquete feminino: Tangará da Serra

Handebol masculino: Tangará da serra

Handebol feminino: Tangará da serra

Futsal masculino: Nobres

Futsal feminino: Nobres

Voleibol masculino: Tangará da Serra

Voleibol feminino: Tangará da Serra