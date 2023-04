O Fortaleza tomou do Fluminense a liderança do Campeonato Brasileiro, pelo menos de forma provisória. Neste sábado (29), o Tricolor cearense derrotou o carioca por 4 a 2, na Arena Castelão, pela terceira rodada da competição.

Com sete pontos e saldo de cinco gols, o Leão do Pici depende dos resultados de Palmeiras e Red Bull Bragantino - que enfrentam Corinthians e Cruzeiro, respectivamente, ainda neste sábado - para saber se passará a noite na ponta isolada ou se dividirá o posto com os rivais. Tanto Verdão como Massa Bruta têm saldo de um gol.

O Fluminense, com seis pontos, teve finalizada uma sequência de sete vitórias consecutivas na temporada. O Tricolor pode sair do G6 (seis primeiros colocados, que se classificariam à Libertadores se o Brasileirão terminasse agora) caso Botafogo, Palmeiras, Vasco, Internacional e Bragantino ganhem na rodada.

Pensando no compromisso de terça-feira (2), às 21h, diante do River Plate (Argentina), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela Libertadores, Fernando Diniz escalou o Fluminense sem cinco titulares habituais. O Fortaleza aproveitou o melhor entrosamento e fez 2 a 0 com Thiago Galhardo e Moisés, aos 28 e 34 minutos do primeiro tempo. O também atacante Alan descontou pouco antes do intervalo.

Na etapa final, Moisés anotou o terceiro do Leão do Pici, aos 14 minutos. O atacante John Kennedy diminuiu novamente aos 23, mas, dez minutos depois, o volante Hércules marcou o quarto dos anfitriões, dando números finais ao duelo na capital cearense.

Empate no Paraná

Na outra partida que abriu a terceira rodada, Coritiba e São Paulo empataram por 1 a 1 no Couto Pereira. O volante Bruno Gomes, aos 11 minutos da primeira etapa, colocou o Coxa à frente na capital paranaense, dando fim a um jejum de três partidas sem balançar as redes do time anfitrião, mas o atacante Marcos Paulo igualou, aos 35 do segundo tempo.

O Tricolor paulista foi aos mesmos quatro pontos de outros quatro times, na metade de cima da tabela. A equipe segue invicta sob comando de Dorival Júnior, após três partidas. O Coritiba - sem vencer a oito jogos - somou o primeiro ponto no Brasileirão, mas permanece no Z4 (quatro últimos colocados, que seriam rebaixados à Série B do ano que vem), em 18º lugar, podendo acabar a rodada na lanterna se América-MG e Bahia derrotarem Santos e Vasco, respectivamente.