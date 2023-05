A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na tarde desta terça-feira, 2, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. Como já era esperado, alguns clássicos nacionais foram definidos no sorteio, realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Atual campeão do torneio, o Flamengo enfrentará o rival Fluminense. Já Cruzeiro e Grêmio, os maiores vencedores da competição, também medirão forças. Outra disputa interessante será entre Corinthians e Atlético-MG. As partidas serão em ida e volta, com decisão nos pênaltis em caso de igualdade na soma dos placares – não há gol qualificado como critério de desempate.

Os jogos desta fase estão marcados para as semanas de 17 e 31 de maio. Quem avançar, embolsará R$ 4,3 milhões pela classificação. O grande vencedor do torneio terá a direito a quase R$ 92 milhões.

Confira os jogos das oitavas abaixo:

Internacional x América-MG

São Paulo x Sport

Botafogo x Athletico-PR

Flamengo x Fluminense

Bahia x Santos

Fortaleza x Palmeiras

Corinthians x Atlético-MG

Cruzeiro x Grêmio

* Os times da esquerda fazem o segundo jogo em casa