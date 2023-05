Com um gol em cada tempo, o São Paulo derrotou o Internacional por 2 a 0 na tarde deste domingo (7) e subiu provisoriamente para a quarta posição do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, que iniciou a competição com derrota para o Botafogo na abertura, emendou três jogos de invencibilidade ao marcar com Luciano e Pablo Maia e agora tem 7 pontos. O Colorado, que começou a rodada com a mesma pontuação, acabou ultrapassado pelo rival no critério saldo de gols.

O São Paulo, empurrado por quase 47 mil torcedores, abriu o placar aos 32 da primeira etapa. A arbitragem apitou pênalti em toque de mão de Igor Gomes dentro da área. Luciano foi para a cobrança, o goleiro Keiller defendeu e no rebote o próprio Luciano marcou.

No segundo tempo, o Tricolor paulista ampliou com uma belíssima jogada individual de Pablo Maia. O volante são-paulino passou pela marcação, cortou para a esquerda e, ao perceber Keiller adiantado, chutou por cobertura para fazer um golaço, aos 24 minutos, dando números finais à partida.

Na próxima rodada, o Internacional entra em campo na quarta (10) para receber o Athletico Paranaense no Beira-Rio. Já o São Paulo visita o Fortaleza no dia seguinte.

Furacão vence Flamengo de virada

Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Athletico Paranaense saiu atrás no placar diante do Flamengo. Aos 14 minutos, Everton Cebolinha foi derrubado na área. Pênalti que Gabi cobrou e converteu.

No entanto, na reta final da primeira etapa, as coisas começaram a mudar de figura para o Furacão. Fernandinho tentou encontrar Vitor Roque dentro da área com um cruzamento pela direita. A bola saiu forte e o atacante não conseguiu dominar. No entanto, o desvio do jogador na bola foi suficiente para marcar, já que o goleiro Santos saiu antecipadamente do gol e foi traído pelo toque inesperado de Vitor Roque.

Na segunda etapa, o Athletico seguiu ameaçando, até marcar aos 34. Khellven foi lançado pela direita e cruzou rasteiro para a área. Santos fez a defesa de forma apenas parcial e Erick, sozinho de cara para o gol, marcou no rebote.

Com o resultado, o Furacão alcançou os seis pontos. O Flamengo - que sofreu o terceiro revés consecutivo na competição - tem apenas três pontos e pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento. O próximo duelo do Rubro-negro carioca é contra o Goiás, na quarta (10).

Bahia faz 3 a 1 no Coritiba

Na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia deu continuidade à recuperação depois de duas derrotas nas primeiras duas rodadas e venceu o segundo jogo seguido ao bater o Coritiba por 3 a 1. No primeiro tempo, após jogada pela esquerda de Matheus Bahia, o cruzamento foi completado para o gol por Victor Luís, que acabou marcando contra para o Tricolor baiano.

Na segunda etapa, o Coxa empatou com um golaço de fora da área de Boschilia, mas os donos da casa logo retomaram a frente do placar com gols de Biel e David Duarte.

O Bahia agora soma seis pontos, enquanto o Coritiba soma apenas um em quatro, ocupando a penúltima posição.

Na próxima rodada, o Bahia visita o Santos, na quarta (10), enquanto o Coritiba enfrenta o Vasco em casa, na quinta (11).

América segue sem pontuar após derrota para o Cuiabá

No duelo que abriu a rodada de domingo, o Cuiabá foi até o Estádio Independência, em Belo Horizonte e derrotou o América, de virada, por 2 a 1. O Coelho abriu o placar com um gol de peito de Aloisio na primeira etapa e estava na frente até os 39 do segundo tempo, quando o Cuiabá igualou com gol contra de Marlon, desviando inadvertidamente um cruzamento da esquerda. Aos 44, o goleiro Matheus Cavichioli foi expulso ao frear jogada do América fora da área com a mão. Na cobrança, Ronald marcou com um chute colocado que venceu o goleiro improvisado Danilo Avelar, que foi para as redes porque o Coelho não podia fazer mais substituições.

O triunfo foi o primeiro do Cuiabá no campeonato, levando o Dourado a quatro pontos. Já o América tem quatro jogos e quatro derrotas, em último.

Os dois times entram em campo na quarta: o América atua fora de casa diante do Bragantino e o Cuiabá recebe o Atlético-MG.