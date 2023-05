O Flamengo jogou neste dia, às 18h30, em Volta Redonda, contra o Bangu, no quinto jogo da temporada, pelo Campeonato Estadual

O Flamengo não tem jogador indiciado ou citado na investigação das apostas esportivas. Mas em uma das conversas de um apostador com o jogador Kevin Lomónaco, do RB Bragantino, foi afirmado de um atleta do Rubro-Negro estaria envolvido.

"Amanhã temos um jogador do Flamengo. Então você deve fazer também para que todos ganhem", afirmou o apostador Luís Felipe de Castro em conversa com o zagueiro, em print adquirido pelo jornal O Globo.

"Se fecha, hermano, te pagamos com certeza o valor da operação e também o que te devo", ainda disse Luis Felipe.

A equipe carioca divulgou uma nota afirmando desconhecer qualquer um dos seus atletas que tenha participado da manipulação de resultados, confiando na lisura dos jogadores. "O assunto está com o Ministério Público de Goiás. O Flamengo não teve conhecimento de qualquer citação, mas confia plenamente em seus atletas. O clube está acompanhando a questão e tem todo interesse em que haja uma rigorosa apuração pelos órgãos competentes. O clube recentemente promoveu uma palestra para os jogadores com o senador Carlos Portinho, que é uma autoridade no assunto. O Flamengo está sempre fazendo ações educativas e colaborando para que jamais ocorram no clube situações, como as noticiadas. Vale lembrar que é comum como instrumento de convencimento usar nome de terceiros."