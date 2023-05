No jogo que abriu a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Bahia e Goiás marcaram no primeiro tempo e ficaram na igualdade por 1 a 1, na Arena Fonte Nova, em Salvador, neste sábado (20). Everaldo, para o Tricolor, e Bruno Melo, para o Esmeraldino, foram os artilheiros da tarde. Com o resultado, o Bahia é provisoriamente o 12º colocado, com sete pontos e o Goiás o 14º, com seis. Como a bola ainda vai rolar para mais seis jogos no sábado, dois no domingo e um na segunda-feira, os dois times podem encerrar a rodada mais embaixo na tabela.

As maiores emoções do duelo na capital baiana - que contou com a presença de mais de 33 mil torcedores - foram no primeiro tempo. Aos 21 minutos, Matheus Peixoto chegou a marcar para os visitantes, mas o lance foi anulado por impedimento após consulta ao árbitro de vídeo, o VAR.

Pouco depois, aos 24 minutos, o Bahia contou com um pouco de sorte para abrir o placar. O chute de Biel de fora da área desviou na defesa adversária e a bola encontrou Everaldo dentro da área. Ele driblou Maguinho e chutou com categoria na saída do goleiro Tadeu para marcar.

No entanto, o empate não tardou. Aos 30 minutos, Bruno Melo cobrou falta na entrada da área, a barreira do Bahia abriu e a bola passou bem no meio, traindo o goleiro Marcos Felipe, que não teve tempo para reagir: 1 a 1.

O Tricolor quase tomou novamente a frente do placar logo depois. Após levantamento na área, David Duarte cabeceou e acertou o travessão.

Na segunda etapa, os dois times buscaram o gol, mas sem chegar com tanto perigo como na primeira etapa e o resultado não foi alterado. O Bahia chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória, contabilizando Brasileirão e Copa do Brasil, enquanto o Goiás emendou uma sequência de três jogos sem perder, sendo um pela Copa Verde, no meio de semana.

A equipe goiana já tem novo compromisso na terça-feira (23), quando recebe o Universitario, do Peru, pela Copa Sul-Americana. Quatro dias depois, duela com o São Paulo, na capital paulista, pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia só retorna a campo no domingo (28), quando visita o Internacional pela oitava rodada da competição nacional.