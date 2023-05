Resultado mantém o Verdão como único time invicto no Campeonato Brasileiro, mas na 2ª colocação

Santos e Palmeiras decepcionaram os torcedores que foram até a Vila Belmiro na noite deste sábado (20). Em um clássico morno, os rivais ficaram no empate sem gols, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe segue no meio da tabela de classificação, em oitavo lugar, com 11 pontos. Único invicto no Brasileirão, o Palmeiras empatou a segunda seguida e, com 15 pontos, viu o líder Botafogo abrir três de vantagem.

Sem muitas chances

O primeiro tempo foi morno na Vila Belmiro. Com mais posse de bola do que o Santos, o Palmeiras só conseguiu assustar em chutes de longe de Gabriel Menino. Em um deles, a bola acertou a trave de João Paulo antes de sair. A única vez que Weverton trabalhou foi na finalização de Lucas Pires.

O panorama da partida não mudou depois do intervalo. O Palmeiras tinha a posse da bola, enquanto o Santos tentava explorar o contra-ataque. No entanto, os dois times não conseguiam acertar o último passe, não criando lances de perigo. Não é à toa que a torcida vaiou os jogadores do Peixe na saída do gramado.

Próximos jogos

Pela oitava rodada do Brasileirão, os times entram em campo no próximo domingo (28), às 18h30 (de Brasília). O Santos visita o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, e o Palmeiras encara o Atlético-MG, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

Santos 0 x 0 Palmeiras

Local - Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e horário - sábado (20), às 21h (de Brasília)

Árbitro - Raphael Claus (SP - FIFA)

Auxiliares - Bruno Raphael Pires (GO - FIFA) e Alex Ang Ribeiro (SP - FIFA)

Árbitro de vídeo - Wagner Reway (PB - VAR-FIFA)

SANTOS - João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias (Maicon), Joaquim e Lucas Pires (João Lucas); Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima (Ivonei), Ângelo (Daniel Ruíz), Deivid Washington e Lucas Braga (Lucas Barbosa). Técnico: Odair Hellmann.

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez (Naves) e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Richard Ríos); Artur (Luis Guilherme), Dudu (Breno Lopes) e Rony (Endrick). Técnico: João Martins (auxiliar).