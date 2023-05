O jogo ficou empatado até os últimos minutos, mas o Rubro-Negro garantiu a vitória com um gol do zagueiro

O Flamengo recebeu o Corinthians, neste domingo (21), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Léo Pereira. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 13 pontos e alcançou a quinta posição na tabela. Já o Corinthians ficou com apenas seis pontos e se afunda ainda mais na crise.

Agora, ambas as equipes voltam sua atenção para a Libertadores. O Rubro-Negro enfrenta o Ñublense pela competição sul-americana na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília). Já o Corinthians visita o Argentinos Juniors, no mesmo dia e horário.

O primeiro tempo foi bastante agitado e com boas chances para ambos os lados. O Flamengo começou dominando e criando mais chances, no entanto o Corinthians se recuperou e teve boas chances com Matheus Bidu e Róger Guedes.

Nos minutos finais, o Rubro-Negro voltou a ter a oportunidade de mudar o placar, mas parou nas boas defesas de Cássio, que salvou o Timão.

Jogo segue morno, mas Léo Pereira marca nos acréscimos

A segunda etapa foi bem parecida com a primeira, com as equipes criando oportunidades e levando perigo, no entanto sem efetividade para alterar o placar.

Aos 32 minutos, o Flamengo teve uma falta bastante perigosa; na cobrança, Léo Pereira mandou uma bomba, e a bola passou rente à trave de Cássio.

O time carioca começou a pressionar mais e a tentar abrir o placar, enquanto o Corinthians apenas se defendia e evitava o gol do adversário.

Nos acréscimos, quando o jogo já se encaminha para o fim, Léo Pereira aproveitou um cruzamento de Cebolinha e mandou para o fundo da rede de Cássio, abrindo o placar.

Ficha Técnica

Flamengo 1 x 0 Corinthians

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: domingo (21), às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR Fifa-MG)

Cartões amarelos: Bruno Méndez, Cássio (Corinthians)

Gol: Léo Pereira, aos 48'/2T (Flamengo)

Flamengo: Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Vidal), Thiago Maia, Victor Hugo (Matheus Gonçalves) e Gerson; Gabigol e Pedro (Cebolinha). Técnico: Jorge Sampaoli.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Murillo e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Paulinho; Adson (Wesley), Yuri Alberto (Angel Romero) e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.