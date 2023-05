Torneio é dividido em duas chaves e começa nesta sexta-feira, 26

O Departamento do Tênis do Recreio da Juventude vai para mais um desafio na temporada. A partir desta sexta-feira, 26, os atletas do Clube disputam a segunda etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) da modalidade, que será realizado em Belém, no Pará. Serão dois grupos de tenistas que viajam para a competição no Norte do país, divididos pela chaves em que estão dentro do ranqueamento nacional.

O primeiro grupo começa a competição na sexta-feira integra a Chave G1, com aqueles que buscam aumentar a pontuação no ranking. O Recreio estará representado pelos atletas Henrique Araújo, Pedro Lopez e Pedro Bortoli, acompanhados pelo técnico Alexsander Lopes. Depois, a partir do dia 30, começa a Chave GA, com os atletas melhores ranqueados. Nesta etapa, o Clube terá os tenistas Heitor Souto, Bernardo Duarte, Bruno Boff e Lucas Lisboa, junto com o treinador Giovani Serafin.

O Tênis do Recreio da Juventude vem em uma temporada de destaque, incluindo a conquista de títulos internacionais com as tenistas Isabeli Andreola e Pietra Rivoli, que venceu a Gira Cosat (Confederação Sul-Americana de Tênis).

Esta ação integra o projeto Recreio da Juventude -Tênis, financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do PRÓ-ESPORTE/RS LIE.

O Tênis é uma das modalidades do projeto Recreio da Juventude – Despertar Olímpico e tem o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).