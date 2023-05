Rubro-Negro saiu atrás no placar, viu o camisa 10 perder uma penalidade e precisou buscar o empate

Em noite de homenagens para Vini Jr, Flamengo e Cruzeiro empataram por 1 a 1, neste sábado (27), no Maracanã, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados pelos laterais Marlon e Ayrton Lucas. Gabigol ainda perdeu uma cobrança de pênalti.

Antes da bola rolar no Maracanã, o atacante Vini Jr, do Real Madrid, recebeu homenagens. O Flamengo fez um mosaico com a frase "Todos somos Vini Jr" para apoiar o jogador, que tem sido alvo de racismo na Espanha. Nas redes sociais, o cria do Ninho se declarou para o clube e agradeceu o carinho.

Com o empate, o Flamengo chegou aos 13 pontos e caiu para o sétimo lugar. O Cruzeiro, por sua vez, tem a mesma pontuação e se manteve em quinto lugar. O Rubro-Negro volta a campo na quinta-feira (1), contra o Fluminense, às 20h, no Maracanã, pela Copa do Brasil.

O JOGO

O Flamengo foi surpreendido logo no início da partida. Em chute de 112 km/h do lateral-esquerdo Marlon, o Cruzeiro abriu o placar aos três minutos e mudou o panorama do jogo. Com a vantagem, a Raposa apenas se defendeu no restante da primeira etapa e tentou explorar o contra-ataque, mas sem sucesso.

Por outro lado, o Flamengo teve a posse de bola, mas encontrava dificuldades para furar a retranca mineira. A primeira grande chance de empatar aconteceu após Pedro tabelar com Gabigol e ser derrubado na área. Após a checagem no VAR, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou pênalti, mas Gabigol acertou a trave.

Mas o pênalti perdido por Gabigol não desanimou o Flamengo. De tanto insistir, o Rubro-Negro chegou ao empate aos 32 minutos, quando Wesley fez boa jogada individual pela direita, invadiu a área e cruzou na pequena área. A bola passou por todo mundo e encontrou Ayrton Lucas na segunda trave.

Na etapa final, a partida permaneceu equilibrada. O Cruzeiro cresceu após as mudanças e teve chances de desempatar o jogo com Machado e Bruno Rodrigues, mas parou nas defesas de Matheus Cunha. Por sua vez, o Flamengo caiu de rendimento no segundo tempo e apostou no individualismo de Cebolinha, mas pouco ameaçou Rafael Cabral.

FLAMENGO X CRUZEIRO

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Daniel Paulo Ziolli

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia (Victor Hugo), Matheus França (Everton Cebolinha) e Gerson; Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Igor Formiga (William), Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Wallisson (Matheus Jussa), Neto Moura (Mateus Vital) e Machado; Wesley (Stênio), Bruno Rodrigues e Gilberto (Henrique Dourado). Técnico: Pepa

Cartões amarelos: Thiago Maia, Gerson e Gabriel (FLA) / Rafael Cabral, Wesley, Igor Formiga, William e Matheus Jussa (CRU)

Gols: Marlon, aos 3' do 1ºT (0-1), Ayrton Lucas, aos 32' do 1ºT (1-1)