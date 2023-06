Para garantir vaga nas oitavas, o Flamengo precisa de um empate com o Ñublense, na última rodada

Foi com sofrimento e num jogo complicado, com cara de Libertadores. Mas o Flamengo voltou a vencer na Libertadores da América, nesta quinta-feira, 8, batendo o Racing no Maracanã por 2 a 1. Dessa forma, o Rubro-Negro ficou bem mais perto de garantir sua classificação matemática às oitavas de final da competição, chegando aos oito pontos no Grupo A.

Para se garantir no mata-mata, bastará um empate com o Ñublense, na última rodada.

Primeiro tempo

Nas arquibancadas, a torcida rubro-negra deu show. Mas, em campo, o jogo foi bastante amarrado, sobretudo no começo, com poucas oportunidades claras de gol. A primeira chegada do Flamengo foi com Everton Ribeiro, que chutou à esquerda do gol de Arias. O Racing, por sua vez, jogava menos com a bola e se fechava, mas conseguiu ser mais perigoso em determinados momentos. Matías Rojas, num chute de fora da área, deu um susto em Matheus Cunha. Mas o Fla foi voltando a comandar o jogo e quase marcou com Ayrton Lucas. Aos 36, entretanto, veio a abertura do placar, quando Arrascaeta achou Gerson na área, o Coringa cruzou para trás e Wesley chegou batendo para fazer 1 a 0.

Segundo tempo

Após o intervalo, o Racing encaixou um contra-ataque para surpreender o Flamengo. Gómez deu belo passe para Matías Rojas, que bateu colocado, de canhota, e fez um golaço de empate. O jogo ficou mais tenso e os argentinos só não viraram porque Matheus Cunha salvou um belo chute de Gómez, do meio da rua. Com muitas faltas e chegadas duras, a partida ficou amarrada, mas o Flamengo voltou à carga e conseguiu chegar ao gol da vitória. Depois de Pedro perder boa chance, Pulgar fez boa jogada e tocou para Éverton, que caiu, mas a bola sobrou para Victor Hugo bater no canto e fazer 2 a 1. Uma noite de consagração para os meninos decisivos da Gávea.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Everton Ribeiro, Gerson e De Arrascaeta; Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

RACING: Arias; Mura, Sigali, Piovi e Gabriel Rojas; Moreno, Gómez e Oroz; Matías Rojas, Reniero e Hauche. Técnico: Fernando Gago.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Moreno (RAC)

Gols: Wesley, 35'/1ºT (1-0); Matías Rojas, 4'/2ºT (1-1); Victor Hugo, 38'/2ºT (2-1)