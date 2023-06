Mesmo contando com apoio massivo dos torcedores brasileiros, maioria no Estádio José Alvalade, a seleção demonstrou muita desorganização e perdeu mais uma no pós-Copa

O Brasil decepcionou nesta terça-feira, 20, ao perder para Senegal por 4 a 2, em amistoso internacional realizado na cidade de Lisboa, em Portugal. Mesmo contando com apoio massivo dos torcedores brasileiros, maioria no Estádio José Alvalade, a seleção demonstrou muitos erros defensivos.

Lucas Paquetá e Marquinhos foram os responsáveis por balançar as redes a favor da Canarinho, enquanto os senegaleses marcaram com Diallo, Marquinhos (contra) e Sadio Mané (duas vezes). Com o resultado, a Amarelinha sofre sua segunda derrota sob o comando do técnico Ramon Menezes.

Comandante da equipe nacional sub-20, o interino também amargou um resultado negativo contra Marrocos, em março deste ano. No último sábado, 17, ele levou o time verde e amarelo ao triunfo diante de Guiné.

Como foi o jogo

A seleção brasileira começou a partida com o controle do jogo. Logo aos 11 minutos, Vinicius Júnior recebeu na esquerda, levou para dentro e levantou na medida para Lucas Paquetá marcar de cabeça. Em seguida, Richarlison desperdiçou uma excelente oportunidade em frente ao goleiro Diaw, enquanto o VAR anulou um pênalti em Vini por impedimento.

Após a soberania sul-americana, Senegal acordou e equilibrou o jogo. Aos 22 minutos, Diallo pegou sobra dentro da área e soltou uma bomba de pé esquerdo para deixar tudo igual. Com o empate, o duelo ficou mais imprevisível, com as duas equipes criando chances para marcar. Apesar disso, os times desceram para o vestiário com o placar igualado.

No retorno do intervalo, os senegaleses aproveitaram as brechas da defesa brasileira para virar o confronto. Logo aos sete minutos, Marquinhos tentou cortar cruzamento de Diallo dentro da área, mas mandou contra o próprio patrimônio. Três minutos depois, Mané recebeu de fora da área e finalizou com categoria, anotando uma pintura em Lisboa.

Sem outra alternativa, Ramon Menezes promoveu mudanças, colocando Pedro e Rony na partida. Imediatamente, aos 13 minutos, a Canarinho reagiu e descontou com Marquinhos, aproveitando cobrança de escanteio. Apesar de todo o tempo para buscar o empate, o Brasil demonstrou nervosismo e não conseguiu furar a defesa africana.

Para piorar, os jogadores ainda se envolveram em pequenas discussões, atrapalhando o andamento do duelo. Já nos acréscimos, ainda deu tempo de Mané converter uma penalidade e ampliar a vantagem.