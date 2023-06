Jogo foi sem torcida por causa de punição depois de conflitos gerados por santistas após derrota para o Corinthians

A má fase continua. O Santos perdeu para o Flamengo por 3 a 2 na noite deste domingo, 25, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob os olhares de Paulo Turra em uma das tribunas do estádio, o Peixe ainda balançou as redes com Mendoza e Rodrigo Fernández, mas viu o Rubro-Negro sair vitorioso com tentos de Cebolinha, Everton Ribeiro e Pulgar.

Para este jogo, o Santos foi comandado por Claudiomiro Santiago, auxiliar técnico fixo do clube, já que Paulo Turra ainda não foi registrado. O jogo foi com portões fechados, devido a punição imposta pelo STJD depois dos conflitos gerados por santistas após a derrota para o Corinthians, na última quarta-feira.

Com a derrota, o Santos estacionou na 13ª colocação do Brasileirão, com 13 pontos conquistados. Este foi o 10º jogo seguido do Alvinegro Praiano sem vitória. Já o Flamengo subiu para a terceira posição, com 22 unidades, e se recuperou da goleada sofrida pelo Red Bull Bragantino na última rodada.

O próximo compromisso do Santos será novamente na Vila Belmiro, contra o Blooming, na quinta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Flamengo, por sua vez, recebe o Aucas na quarta, pela Copa Libertadores.

O jogo

O primeiro tempo não foi tão movimentado na Vila Belmiro. O Flamengo se propôs a ficar com a posse, enquanto o Santos buscou atacar em velocidade, com seu trio de ataque. Após um começo de jogo truncado, o Rubro-Negro abriu o placar aos 21 minutos, com Everton Cebolinha. Após confusão na pequena área santista, o ponta aproveitou o rebote e finalizou no canto esquerdo de João Paulo.

Com o gol marcado, a equipe de Sampaoli passou a ficar confortável tocando a bola, enquanto o Santos não encontrava brechas para contragolpear. Isso mudou no minuto 39, quando Marcos Leonardo acionou Soteldo em velocidade, e em seguida o ponta venezuelano achou Mendoza livre na pequena área para deixar tudo igual no confronto.

Na volta do intervalo, o Flamengo voltou a ficar na frente logo aos cinco minutos, com Everton Ribeiro. O capitão rubro-negro recebeu cruzamento de Gerson, subiu mais que a defesa santista, e deslocou o goleiro João Paulo. O Santos empatou logo em seguida, com Rodrigo Fernández. Lucas Lima cobrou falta lateral, Messias testou a bola para defesa de Matheus Cunha, e o volante uruguaio aproveitou a sobra para deixar tudo igual novamente.

O Flamengo chegou novamente às redes aos 12 minutos, com o volante Erick Pulgar. O chileno recebeu passe preciso de Gerson no setor esquerdo da entrada da área e finalizou de forma cruzada, sem chances para João Paulo. Algum tempo depois, por muito pouco o Santos não chega ao empate com Mendoza, que recebeu cruzamento de Soteldo e finalizou sozinho, parando no bloqueio de Thiago Maia.

O Peixe voltou a assustar aos 31 minutos, com Marcos Leonardo. O camisa 9 recebeu passe na medida de Ângelo pelo setor direito do ataque, mas não pegou bem na bola e arrematou para fora. Até o final do jogo, o Santos até tentou esboçar uma pressão, mas não conseguiu furar o bloqueio da equipe carioca, que soube administrar o resultado.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 3 FLAMENGO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 25 de junho de 2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA) e Leone Carvalho Rocha

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA)

Gols: Mendoza, aos 39 minutos do primeiro tempo e Rodrigo Fernández, aos 7 do segundo tempo (Santos); Everton Cebolinha, aos 21 minutos do primeiro tempo, Everton Ribeiro, aos 5, e Pulgar aos 21 do segundo tempo (Flamengo)

Cartões amarelos: Lucas Pires e Luan Dias (Santos); Pulgar (Flamengo)

SANTOS: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Sandry), Dodi (Bruno Mezenga) e Lucas Lima (Luan Dias); Mendoza (Lucas Barbosa), Marcos Leonardo e Soteldo (Ângelo)

Técnico: Claudiomiro (interino)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luis); Pulgar, Gerson e Vitor Hugo (Thiago Maia); Everton Ribeiro (Arrascaeta), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Gabigol (Pedro)

Técnico: Jorge Sampaoli