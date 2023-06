Com o resultado, o Botafogo soma 30 pontos; já o Palmeiras deixa a vice-liderança

O jogo deste domingo, 25, no Allianz Parque era decisivo para o Palmeiras: ao enfrentar o líder do Brasileirão Botafogo, ou vencia e cortava a vantagem rival para somente dois pontos, ou perdia e via o Fogão disparar na dianteira da competição. Na partida válida pela 12ª rodada da competição nacional, aconteceu o segundo cenário: vitória do time carioca pelo placar de 1 a 0.

Tiquinho Soares marcou o único tento do embate, aos 27 minutos da etapa inicial. Já no fim do segundo tempo, Raphael Veiga perdeu pênalti e desperdiçou ótima chance do Verdão deixar tudo igual no placar.

Com o resultado, a Estrela Solitária agora soma 30 pontos na tabela de classificação: são 10 vitórias em 12 jogos. O Alviverde, por sua vez, deixou a vice-liderança por conta dos resultados da rodada e estaciona na marca de 22 pontos, acumulando sua segunda derrota consecutiva na disputa.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visita o Athletico-PR às 16h (de Brasília) do domingo, na Ligga Arena, em Curitiba — o Furacão terá os desfalques dos suspensos Bento e Fernandinho. O Botafogo, por sua vez, tem clássico pela frente: recebe o Vasco, no mesmo dia e horário, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

Paulistas e cariocas, entretanto, voltam suas atenções para suas respectivas competições internacionais no meio de semana. O Alviverde, já classificado, recebe o Bolívar no Allianz Parque na quinta-feira, às 21h, em duelo direto pela liderança do Grupo C. Já o Fogão encara o Magallanes, também no mesmo dia e horário, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O jogo

Nos primeiros momentos de partida, o Botafogo foi a equipe mais propositiva, controlando as ações no primeiro terço defensivo do Verdão. Ao longo da etapa inicial, entretanto, o panorama aos poucos foi mudando e a equipe da casa passou a mandar na partida.

O time de Abel Ferreira ameaçou em boas chegadas de Rony, duas vezes — em chute cruzado e cabeceio —, além de Gustavo Gómez. Mas foi a equipe carioca que, mesmo passando a ter contexto adverso na partida, abriu o placar.

Aos 27 minutos, Tiquinho Soares demonstrou por que precisa de somente uma chance para impactar o jogo. O atacante do Botafogo aproveitou vacilo de Zé Rafael dentro da área, dominou com calma, limpou a marcação e bateu cruzado, firme. Weverton chegou a tocar na bola, mas não teve jeito: 1 a 0.

O gol não era sintoma de um Palmeiras mal no duelo, muito pelo contrário. Mesmo atrás, o Alviverde permaneceu no comando das ações e chegou a marcar com Gustavo Gómez, aos 39, de cabeça. O tento do paraguaio, entretanto, foi anulado pelo VAR após impedimento.

2º tempo

A etapa final de confronto começou como a primeira chegou ao fim: de maneira agitada. Lá e cá, o Verdão voltava a ditar o ritmo, enquanto o Botafogo — que voltou com Danilo Barbosa e Matías Segovia — passou a trocar mais passes na intermediária e ameaçar em contra-ataques.

Quando Abel Ferreira tirou o volante Richard Ríos e colocou o atacante Flaco López em campo, a estratégia alviverde ficou clara: ofensiva total, como aconteceu contra o Barcelona-EQU. Isso, claro, abriu espaços no campo defensivo do time da casa. O Botafogo aproveitou: teve boa chegada com Danilo Barbosa, que chutou por cima, e perdeu gol feito com Victor Sá, sozinho na frente de Weverton.

Ao longo dos últimos 45 minutos de jogo, ao contrário do que se esperava, o Verdão caiu de produção. O Botafogo fortificou ainda mais seu sistema defensivo, e a partida ficou mais truncada.

Aos 34, entretanto, surgiu a grande esperança do time da casa. Di Placido, que tinha acabado de entrar, empurrou López dentro da área com as duas mãos — o atacante tentava cabecear bola cruzada por Luan. Pênalti marcado por Anderson Daronco. Na cobrança da penalidade, entretanto, Raphael Veiga encheu o pé e bateu para fora, desperdiçando a ótima oportunidade de deixar tudo igual no marcador.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 1 BOTAFOGO

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Data: 25 de junho de 2023, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Kléber Lúcio Gil (Fifa-SC)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SC)

Cartões amarelos: Marco Aurélio Schiavo (preparador físico) e João Martins (auxiliar técnico) (Palmeiras); Tchê Tchê, Danilo Barbosa e Matheus Nascimento (Botafogo)

Público: 38.877 pessoas

Renda: R$ 4.160.197,59

Gol: Tiquinho Soares, aos 27 minutos do 1ºT (Botafogo)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Endrick), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Flaco López) e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Artur (Luis Guilherme), Dudu (Bruno Tabata) e Rony

Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO: Lucas Perri; Rafael (Di Placido), Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Danilo Barbosa) e Eduardo; Júnior Santos (Matías Segovia), Victor Sá (Luis Henrique) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento)

Técnico: Luís Castro