Terá início no dia 3 de julho, em Alta Floresta, a 21ª Copa Ariosto da Riva de Futsal e a 19ª Copa Helena da Riva de Futsal. As inscrições e congresso técnico será realizado no dia 30 de junho. Essa é uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Para mais informações os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer, localizada no Complexo Esportivo Kayoko Tanaka. As copas Ariosto e Helena da Riva de futsal há vários anos fazem parte do calendário oficial do município.