Vitória também de uma mãe!

O primeiro lugar no final de semana celebrou outra conquista inédita: nunca uma mãe havia subido no pódio de uma categoria de elite do automobilismo nacional. Bia é mãe de dois meninos – Murillo Luz, de 3 anos, e Matteo Luz, de 1 ano e 8 meses - e essa foi a primeira conquista dela após a maternidade. “Todo mundo me pergunta se depois de ser mãe eu fiquei insegura em pilotar um caminhão de 4 toneladas, ou de acelerar a mais de 200 km por hora. A resposta vem agora: não. A maternidade me trouxe muita coragem, e hoje faço isso pela Bia mulher, e por todas as mães”, celebra.

Bia Figueiredo é mãe, empresária e piloto profissional. Atualmente, disputa a categoria nacional mais “pesada” do Brasil, a Copa Truck, e é comentarista da Fórmula Indy, na TV Cultura, e da Stock Car, no Canal do Galvão Bueno. Fora das pistas, é representante da América do Sul na Comissão de Mulheres da FIA, tem trabalhado fortemente por mais mulheres no automobilismo (nas pistas e nos bastidores).

Foi a primeira brasileira a correr em uma categoria top do automobilismo mundial, a Fórmula Indy, a primeira mulher do mundo a vencer na Firestone Indy Lights, a única a vencer na Fórmula Renault, a única a conquistar uma pole position na Fórmula 3, e a única a disputar e a vencer no Desafio das Estrelas, torneio anual de kart organizado por Felipe Massa. É também a primeira brasileira a conquistar um lugar no grid e a disputar as 500 Milhas de Indianápolis e um campeonato integral da Fórmula Indy. No Brasil, disputou cinco temporadas completas da Stock Car, principal categoria do automobilismo nacional. Em 2019, fez história ao participar das 24 horas de Daytona (EUA) em uma equipe de pilotos formada por mulheres. No ano de 2020, Bia tornou-se mãe. Após 9 meses do nascimento do seu primeiro filho, voltou às pistas e, em 2021, nasceu seu segundo filho. Em 2022, disputou a TCR South America.