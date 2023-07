Atletas da Associação Sorrisense de Atletismo (ASA- Sorriso), participam de 06 a 09 de julho, do Troféu Brasil 2023, principal evento na modalidade, da América Latina. Mato Grosso, é o primeiro estado do Centro-Oeste a sediar a competição que reunirá mais de 1000 competidores de agremiações de todos os estados e do Distrito Federal. A competição será realizada no Centro Oficial de Treinamento (COT), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá.

Considerada uma competição de grande magnitude para o estado, essa é mais uma excelente oportunidade para os atletas alcançarem índices necessários para o Campeonato Mundial de Atletismo de Budapeste, de 19 a 27 de agosto, além de pontuações importantes para a classificações campeonatos mundiais e sul-americanos.

A delegação de Sorriso será representada por 11 atletas que conseguiram classificações em competições nacionais pela Federação Brasileira de Atletismo. Destaque para as atletas Miriele Estaile, campeã troféu Brasil em 2018, a atleta veio dos Estados Unidos representar Sorriso nesta competição. Outra medalhista de Sorriso, temos a Isabelle Almeida que também ganhou duas medalhas de bronze em 2022, no Troféu Brasil.

Os atletas sorrisenses contam com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel).

"É uma honra saber que nossos atletas irão participar do primeiro Troféu Brasil realizado em Mato Grosso. Daremos todo o apoio e suporte a essa delegação que tanto abrilhanta o atletismo mato-grossense", pontuou, o gestor da Semel, Júnior Brandão.