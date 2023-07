Com atletas de quatro a 15 anos, equipe conquistou 19 medalhas de ouro, 18 de prata e 25 de bronze

A Federação de Jiu Jitsu Esportivo de Mato Grosso (FJJE-MT) foi a grande campeã do Campeonato Brasileiro Kids, realizado no último final de semana (1º e 02.07), em São Paulo (SP). Composta por 85 atletas de quatro a 15 anos, a equipe conquistou 62 medalhas, sendo 19 de ouro, 18 de prata e 25 de bronze, alcançando a maior pontuação da competição.



O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), garantiu o transporte da delegação mato-grossense, que contou com representantes dos municípios de Várzea Grande, Rondonópolis, Várzea Grande, Rondonópolis, Cuiabá, Nortelândia, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Primavera do Leste, Jaciara, Itiquira, Canarana, Água Boa, Querência e Ribeirão Cascalheira.



“Agradeço a Deus pela viagem segura e ao apoio imprescindível do Governo, via Secel, que tem sido um grande fomentador desse esporte em Mato Grosso”, reconhece o presidente da FJJE-MT, Paulo César Venâncio.



Os jovens esportistas do Estado competiram nas categorias pré-mirim, mirim, infantil e infantojuvenil. As disputas e conquistas ocorreram nos formatos Gi tradicional, que permite agarrar o quimono do oponente, e NoGi, que significa ‘sem kimono’. Nesse os lutadores usam roupas agarradas, como bermudas e camisetas, com pegadas somente nas partes do corpo.



“Mato Grosso se destaca no cenário nacional mais uma vez e isso é resultado de um trabalho sério e união de várias equipes do estado, de investimento em capacitação, de dedicação dos professores, instrutores, atletas e apoio de suas famílias”, conclui Venâncio.