O plano vai dando certo!

Ernani Kuhn garantiu a pole-position da categoria PRO para a terceira etapa da Copa Shell Hyundai HB20, que terá a corrida 1 disputada neste sábado, a partir das 14h00. Foi a primeira pole do piloto cuiabano na temporada, garantindo ponto de bonificação e melhorando a condição no campeonato.

Logo na primeira volta do treino, Ernani cravou 2min10s022 e não foi mais alcançado pelos concorrentes.

“Estabeleci uma meta e estou cumprindo. Largar na frente em Interlagos é muito importante, especialmente pelas condições que a pista está. Agora, é focar em buscar a vitória e seguir na disputa do campeonato”, disse o piloto que terá em seu carro as marcas da GTF Gestão de Frotas e Zapp Locadora.

A corrida 1 será transmitida, neste sábado, a partir das 14 horas, no youtube Acelerados, Hyundai Brasil, High Speed e Parc Fermé.



Resultado Classifcatório PRO

1º - Ernani Kuhn, 2min10s022

2º - Enzo Gianfratti

3º - Bruno Testa

4º - Alberto CAtucci

5º - Dudu Fuentes

6º - Bernardo Cardoso

7º - João Bortoluzzi

8º - Léo Rufino

9º - Marcus Indio

10º - Thiago Riberi

11º - Cris Bornemann.